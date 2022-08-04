Выход трёх судов с зерном из украинского порта ожидается в пятницу
Минобороны Турции: Три судна с зерном выйдут из украинского порта 5 августа
Три сухогруза с зерном выйдут из украинского порта в пятницу, 5 августа, заявил журналистам глава Минобороны Турции Хулуси Акар.
"В рамках интенсивной деятельности Совместного координационного центра завтра планируется выход из портов Украины трёх судов с зерном", — отметил он.
Ранее министр инфраструктуры Незалежной Александр Кубраков заявил, что украинские власти ограничат отгрузку зерна до трёх судов в день на ближайшие две недели. Он отметил, что после проверки безопасных маршрутов в так называемом тестовом режиме экспорт зерна может достичь трёх миллионов тонн в месяц примерно через четыре-шесть недель.
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