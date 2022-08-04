НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 августа, 18:47

Выход трёх судов с зерном из украинского порта ожидается в пятницу

Минобороны Турции: Три судна с зерном выйдут из украинского порта 5 августа

Три сухогруза с зерном выйдут из украинского порта в пятницу, 5 августа, заявил журналистам глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

"В рамках интенсивной деятельности Совместного координационного центра завтра планируется выход из портов Украины трёх судов с зерном", — отметил он.

Первый сухогруз с украинским зерном прибыл к Стамбулу

Первый сухогруз с украинским зерном прибыл к Стамбулу

Ранее министр инфраструктуры Незалежной Александр Кубраков заявил, что украинские власти ограничат отгрузку зерна до трёх судов в день на ближайшие две недели. Он отметил, что после проверки безопасных маршрутов в так называемом тестовом режиме экспорт зерна может достичь трёх миллионов тонн в месяц примерно через четыре-шесть недель.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров