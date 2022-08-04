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4 августа, 18:43

"За галстук не пробовали?": В МИД РФ посмеялись над идеей США ловить Лаврова за пуговицу

Захарова посмеялась над словами о том, что Блинкен будет ловить Лаврова за пуговицу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором ответила на слова Белого дома о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен попробует "поймать за пуговицу" главу российского МИД Сергея Лаврова на АСЕАН для обсуждения проблемы заключённых.

"За галстук хватать не пробовали? Есть ещё брюки, в конце концов. Надо будет в нашей дипакадемии ввести спецкурс "Хватание американской дипломатии за пуговицы за неимением соломинки", — написала дипломат в телеграм-канале.

Захарова: Лавров летит в Азию, но не для провокаций, а ради сотрудничества

Захарова: Лавров летит в Азию, но не для провокаций, а ради сотрудничества

Ранее ситуацию уже прокомментировали и в российской делегации. Там сообщили, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл встречи в Камбодже со всеми, кто не прятался от него. Кроме того, российские представители отметили, что у главы МИД РФ целы не только пуговицы, но и молния.

Обложка ©

Getty Images / Russian Foreign Ministry / Handout / Anadolu Agency

Николь Вербер

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