"За галстук не пробовали?": В МИД РФ посмеялись над идеей США ловить Лаврова за пуговицу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором ответила на слова Белого дома о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен попробует "поймать за пуговицу" главу российского МИД Сергея Лаврова на АСЕАН для обсуждения проблемы заключённых.

"За галстук хватать не пробовали? Есть ещё брюки, в конце концов. Надо будет в нашей дипакадемии ввести спецкурс "Хватание американской дипломатии за пуговицы за неимением соломинки", — написала дипломат в телеграм-канале .

Ранее ситуацию уже прокомментировали и в российской делегации. Там сообщили, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл встречи в Камбодже со всеми, кто не прятался от него. Кроме того, российские представители отметили, что у главы МИД РФ целы не только пуговицы, но и молния.