Улицу окутало дымом за секунды: Камеры сняли момент удара ВСУ по отелю "Донбасс Palace"
СК опубликовал видео момента удара ВСУ по отелю "Донбасс Palace" в Донецке
Следственный комитет опубликовал видео момента обстрела ВСУ центра Донецка, во время которого погибло пять человек и ещё шесть оказались ранены. Ракетный удар сняли камеры наружного наблюдения. Также СК показал кадры осмотра оперативниками места происшествия.
"Повреждены здание Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна, здание гостиницы "Донбасс Palace", два жилых дома по Театральному проспекту, а находившиеся вблизи театра и гостиницы пять мирных жителей, в том числе несовершеннолетний, погибли, ещё шесть человек получили ранения различной степени тяжести", — рассказали в СК РФ.
"Когда мы подъезжали, они были всё ближе": Делегаты из Мурманской области рассказали Лайфу, как спаслись из-под обстрела в центре Донецка
Лайф сообщал, что сегодня, 4 августа, в Донецке должно было состояться прощание с командиром реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой Качурой (позывной Корса). Однако ВСУ обстреляли здание донецкого драмтеатра, где и проходила церемония. Также под обстрелом оказался и отель "Донбасс Palace". Жертвами удара стали шесть человек, среди погибших есть девочка-подросток. Кроме того, одним из погибших оказался заключённый местной исправительной колонии.