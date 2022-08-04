Улицу окутало дымом за секунды: Камеры сняли момент удара ВСУ по отелю "Донбасс Palace"

Следственный комитет опубликовал видео момента обстрела ВСУ центра Донецка, во время которого погибло пять человек и ещё шесть оказались ранены. Ракетный удар сняли камеры наружного наблюдения. Также СК показал кадры осмотра оперативниками места происшествия.

"Повреждены здание Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна, здание гостиницы "Донбасс Palace", два жилых дома по Театральному проспекту, а находившиеся вблизи театра и гостиницы пять мирных жителей, в том числе несовершеннолетний, погибли, ещё шесть человек получили ранения различной степени тяжести", — рассказали в СК РФ.