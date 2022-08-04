Американцы решили не испытывать судьбу и отменили пуск новой ракеты Minuteman III из-за Тайваня

Стало известно об отмене испытаний американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III ("Минитмен-3"). Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США.

По данным издания, ВВС США планировали провести испытания на этой неделе с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Однако пуск ракеты был отложен во избежание эскалации напряжённости в отношениях с Пекином, поскольку китайские военные проводят учения вблизи Тайваня, передаёт источник.

Напомним, ситуация между Тайванем и Китаем обострилась несколько дней назад и достигла пика 2 августа, когда самолёт спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Официально её поездка на Тайвань не заявлялась. К настоящему моменту политик уже покинула остров. МИД Китая уже выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, а армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня.