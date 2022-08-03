Не печеньки, но медальки: Пелоси подчеркнула сходство с Нуланд финальным жестом перед вылетом с Тайваня
Пелоси подчеркнула сходство с Нуланд на Майдане, раздав памятные медали перед вылетом с Тайваня
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила свой визит на Тайвань раздачей памятных медалей прямо в аэропорту Тайбэя, перед тем как подняться на борт. Прямую трансляцию из воздушной гавани вели местные и американские телеканалы. Высокая гостья лично раздала сувениры членам делегации, которые проводили её до самолёта.
Пелоси перед вылетом с Тайваня. Видео © TTV Main Channel
Отметим, что этим жестом госпожа Пелоси лишь подчеркнула своё сходство с Викторией Нуланд, которая в 2014 году раздавала печенье протестующим на киевском Майдане. О том, что политические приёмы Вашингтона в обоих случаях действительно похожи, ранее написал в Telegram-канале и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.
В ходе визита на Тайвань Пелоси встретилась с вице-спикером местного парламента Цай Цичаном и главой администрации острова Цай Инвэнем. Женщине-политику вручили орден "Благожелательных облаков" за заслуги в продвижении отношений Вашингтона и Тайбэя. Во время встречи Пелоси заявила, что США "гордятся прочной дружбой с Тайванем и не откажутся от приверженности поддержке острова".
Напомним, самолёт Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя 2 августа. Официально поездка спикера Палаты представителей Конгресса США на Тайвань не заявлялась. МИД Китая уже выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, хотя прежде грозил "серьёзными последствиями". А Минобороны страны сообщило, что Народно-освободительная армия КНР пребывает в полной боевой готовности.