Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила свой визит на Тайвань раздачей памятных медалей прямо в аэропорту Тайбэя, перед тем как подняться на борт. Прямую трансляцию из воздушной гавани вели местные и американские телеканалы. Высокая гостья лично раздала сувениры членам делегации, которые проводили её до самолёта.

Пелоси перед вылетом с Тайваня. Видео © TTV Main Channel

Отметим, что этим жестом госпожа Пелоси лишь подчеркнула своё сходство с Викторией Нуланд, которая в 2014 году раздавала печенье протестующим на киевском Майдане. О том, что политические приёмы Вашингтона в обоих случаях действительно похожи, ранее написал в Telegram-канале и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.