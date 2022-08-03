Шрёдер после разговора с Путиным заявил, что Россия хочет переговоров с Украиной

Российское правительство совершило ошибку, начав спецоперацию на Украине. Об этом экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил в интервью немецкому изданию n-tv. На днях он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и теперь утверждает, что Кремль хотел бы найти выход из ситуации путём переговоров.

"Хорошие новости заключаются в том, что Кремль хочет найти решение путём переговоров", — сказал Шрёдер.

Экс-канцлер Германии убеждён, что для решения этого конфликта необходимы обоюдные уступки. Однако он подчеркнул, что Крым — это российский регион, если не считать татарского меньшинства, что делает абсурдным тезис о возвращении его Незалежной.

А вот ситуацию с Донбассом он назвал более сложной. Шрёдер напомнил, что, согласно Минским соглашениям, регион остаётся частью Украины, но при этом русским меньшинствам должно гарантироваться больше прав. Для этого он посоветовал найти решение по модели швейцарского кантона.