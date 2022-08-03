Психопат с топором напал на сестру Водонаевой в Тюмени

В Тюмени мужчина с топором напал на посетителей продуктового магазина. Среди очевидцев оказалась сестра телеведущей и блогера Алёны Водонаевой Анастасия. Девушка рассказала, что никто из посетителей не пострадал, всех спас мужчина, который находился поблизости. Он "привёл в себя" напавшего, ударив монтировкой по голове.

"Одна девушка зашла внутрь и начала кричать, что сюда бежит мужчина с топором. Мы закрылись и в окно увидели, как он чужую машину бьёт этим предметом. Потом в помещении, где были мы, он выбил стёкла. Мы спрятались. Потом убежали в лес, потому что магазин прилегает к лесу. Вызвали полицию, которая ехала 25 минут. Мужчину обезвредил клиент магазина, у которого в машине была монтировка", — рассказала Анастасия телеграм-каналу SHOT.











Она призналась, что изо всех сил пыталась сохранить самообладание, чтобы спастись. Однако в какой-то момент показалось, что всем посетителям магазина конец. По словам девушки, было похоже, что напавший находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Произошедшее прокомментировала и сестра Анастасии. Алёна Водонаева была возмущена действиями полиции.

"Тюмень. Сегодня днём. 102 города Тюмени, у вас как там дела вообще? Работаете?" — написала телеведущая в телеграм-канале, сопроводив сообщение фотографиями с места происшествия и скринами переписки с сестрой.