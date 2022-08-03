Российские военные ликвидировали более полусотни бойцов ВСУ в Николаевке
ВКС РФ уничтожили более 50 бойцов ВСУ и шесть единиц автомобильной техники в Николаевке
Воздушно-космические силы Российской Федерации ликвидировали более 50 украинских боевиков в Николаевке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"В результате высокоточного удара ВКС России по пункту временной дислокации подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Николаевке Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 50 националистов", — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, российским военнослужащим удалось уничтожить шесть единиц автомобильной техники, используемых ВСУ.
Ранее Росгвардейцы ликвидировали 13 украинских операторов беспилотников в ЛНР. Также бойцы изъяли в населённых пунктах республики 14 гранатомётов иностранного производства, два ПЗРК, американский огнемёт, семь ПТУР "Фагот" и "Корнет", автомат Калашникова, 70 снарядов калибра 122 мм, 50 противотанковых и противопехотных мин, 13 гранат, четыре кг взрывчатых веществ и другие боеприпасы.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ