Российские военные ликвидировали более полусотни бойцов ВСУ в Николаевке

Воздушно-космические силы Российской Федерации ликвидировали более 50 украинских боевиков в Николаевке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"В результате высокоточного удара ВКС России по пункту временной дислокации подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Николаевке Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 50 националистов", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, российским военнослужащим удалось уничтожить шесть единиц автомобильной техники, используемых ВСУ.