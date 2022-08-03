Командиры ВСУ сбежали с личным составом с поля боя в Харьковщине из-за артобстрела

В Харьковской области командиры подразделений ВСУ отказались выполнять приказы и дезертировали с места боевых действий вместе с личным составом из-за больших потерь. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"В районе населённого пункта Норцовка Харьковской области из-за высоких потерь от артиллерийского огня командиры подразделений 132-го разведывательного батальона отказались выполнять приказы командования, переправились с личным составом через реку Северский Донец и убыли в пункт временной дислокации", — отметили в ведомстве.