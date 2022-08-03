НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 августа, 09:21

Командиры ВСУ сбежали с личным составом с поля боя в Харьковщине из-за артобстрела

В Минобороны РФ рассказали о дезертирстве частей ВСУ возле Норцовки Харьковской области

В Харьковской области командиры подразделений ВСУ отказались выполнять приказы и дезертировали с места боевых действий вместе с личным составом из-за больших потерь. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"В районе населённого пункта Норцовка Харьковской области из-за высоких потерь от артиллерийского огня командиры подразделений 132-го разведывательного батальона отказались выполнять приказы командования, переправились с личным составом через реку Северский Донец и убыли в пункт временной дислокации", — отметили в ведомстве.

ВС РФ подавили два взвода украинских РСЗО "Град" на территории ДНР

ВС РФ подавили два взвода украинских РСЗО "Град" на территории ДНР

Накануне сообщалось, что российскими военными было ликвидировано около 130 бойцов ВСУ в районе населённого пункта Артёмовск в Донецкой Народной Республике. Оставшиеся военнослужащие батальона численностью до 70 человек спешно покинули позиции и убыли в Конотоп Сумской области, где были разоружены и признаны дезертирами.

Обложка ©

Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров