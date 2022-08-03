Командиры ВСУ сбежали с личным составом с поля боя в Харьковщине из-за артобстрела
В Минобороны РФ рассказали о дезертирстве частей ВСУ возле Норцовки Харьковской области
В Харьковской области командиры подразделений ВСУ отказались выполнять приказы и дезертировали с места боевых действий вместе с личным составом из-за больших потерь. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
"В районе населённого пункта Норцовка Харьковской области из-за высоких потерь от артиллерийского огня командиры подразделений 132-го разведывательного батальона отказались выполнять приказы командования, переправились с личным составом через реку Северский Донец и убыли в пункт временной дислокации", — отметили в ведомстве.
Накануне сообщалось, что российскими военными было ликвидировано около 130 бойцов ВСУ в районе населённого пункта Артёмовск в Донецкой Народной Республике. Оставшиеся военнослужащие батальона численностью до 70 человек спешно покинули позиции и убыли в Конотоп Сумской области, где были разоружены и признаны дезертирами.
Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency