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Опубликовано 3 августа 2022, 09:12

ВС РФ подавили два взвода украинских РСЗО "Град" на территории ДНР

Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы подавили два взвода реактивных систем залпового огня "Град" и три артиллерийских взвода орудий "Мста-Б" Вооружённых сил Украины на территории в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"Подавлено два взвода реактивных систем залпового огня "Град", три артиллерийских взвода орудий "Мста-Б", три взвода орудий "Гвоздика" и два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населённых пунктов Тоненькое, Ласточкино, Зайцево, Авдеевка, Новгородское, Орловка, Шахтёрское, Новосёловка Первая", проинформировал он.

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flickr.com / Ministry of Defense of Ukraine

Алексей Берковиц
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