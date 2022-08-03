ВС РФ подавили два взвода украинских РСЗО "Град" на территории ДНР
Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы подавили два взвода реактивных систем залпового огня "Град" и три артиллерийских взвода орудий "Мста-Б" Вооружённых сил Украины на территории в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Подавлено два взвода реактивных систем залпового огня "Град", три артиллерийских взвода орудий "Мста-Б", три взвода орудий "Гвоздика" и два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населённых пунктов Тоненькое, Ласточкино, Зайцево, Авдеевка, Новгородское, Орловка, Шахтёрское, Новосёловка Первая", — проинформировал он.
Ранее Лайф сообщал, как в Херсонской области бойцы украинских формирований расстреляли автобус с мирными жителями, которые эвакуировались на подконтрольные Киеву территории.