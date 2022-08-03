Стало известно, как будет называться Coca-Cola в России

Напиток Coca-Cola в России будет называться по-новому — "Добрый Cola". Поменяют название также Fanta, Schweppes, а Sprite на время исчезнет, зато добавятся новые вкусы. О ребрендинге сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, производитель газировки "Мултон" (часть российской Coca-Cola) решил провести русификацию. Поэтому теперь в линейке напитков будут "Добрый Cola" (та самая кока-кола), "Добрый Orange" (бывшая Fanta), "Rich тоник" (бывший Schweppes), новинки Dushes, Cherry, Lemonade, Mango и Sib Travy. Sprite в этом списке нет.















Производить газировку будут в России, первые продукты планируют запустить уже нынешней осенью. Цена, скорее всего, не изменится.