Стало известно, как будет называться Coca-Cola в России
Mash: Coca-Cola в России будет называться "Добрый Cola"
Напиток Coca-Cola в России будет называться по-новому — "Добрый Cola". Поменяют название также Fanta, Schweppes, а Sprite на время исчезнет, зато добавятся новые вкусы. О ребрендинге сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, производитель газировки "Мултон" (часть российской Coca-Cola) решил провести русификацию. Поэтому теперь в линейке напитков будут "Добрый Cola" (та самая кока-кола), "Добрый Orange" (бывшая Fanta), "Rich тоник" (бывший Schweppes), новинки Dushes, Cherry, Lemonade, Mango и Sib Travy. Sprite в этом списке нет.
Производить газировку будут в России, первые продукты планируют запустить уже нынешней осенью. Цена, скорее всего, не изменится.
Напомним, дистрибьютор Coca-Cola в России объявил, что больше не будет производить и продавать свои напитки в нашей стране. Компания выпускает Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, BonAqua, "Добрый", Pulpy, Rich, "Моя семья", Innocent и другую продукцию. В официальном заявлении говорится, что оставшиеся в РФ запасы газировки и соков почти закончились.
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