НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 августа, 09:09

Стало известно, как будет называться Coca-Cola в России

Mash: Coca-Cola в России будет называться "Добрый Cola"

Напиток Coca-Cola в России будет называться по-новому — "Добрый Cola". Поменяют название также Fanta, Schweppes, а Sprite на время исчезнет, зато добавятся новые вкусы. О ребрендинге сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, производитель газировки "Мултон" (часть российской Coca-Cola) решил провести русификацию. Поэтому теперь в линейке напитков будут "Добрый Cola" (та самая кока-кола), "Добрый Orange" (бывшая Fanta), "Rich тоник" (бывший Schweppes), новинки Dushes, Cherry, Lemonade, Mango и Sib Travy. Sprite в этом списке нет.

  • Новые названия газированных напитков. Фото © Mash
    Новые названия газированных напитков. Фото © Mash
  • Новые названия газированных напитков. Фото © Mash
    Новые названия газированных напитков. Фото © Mash
  • Новые названия газированных напитков. Фото © Mash
    Новые названия газированных напитков. Фото © Mash
  • Новые названия газированных напитков. Фото © Mash
    Новые названия газированных напитков. Фото © Mash
  • Новые названия газированных напитков. Фото © Mash
    Новые названия газированных напитков. Фото © Mash
  • Новые названия газированных напитков. Фото © Mash
    Новые названия газированных напитков. Фото © Mash
  • Новые названия газированных напитков. Фото © Mash
    Новые названия газированных напитков. Фото © Mash

Новые названия газированных напитков. Фото © Mash

1 / 7

Производить газировку будут в России, первые продукты планируют запустить уже нынешней осенью. Цена, скорее всего, не изменится.

Sprite больше не будет продаваться в зелёных бутылках

Sprite больше не будет продаваться в зелёных бутылках

Напомним, дистрибьютор Coca-Cola в России объявил, что больше не будет производить и продавать свои напитки в нашей стране. Компания выпускает Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, BonAqua, "Добрый", Pulpy, Rich, "Моя семья", Innocent и другую продукцию. В официальном заявлении говорится, что оставшиеся в РФ запасы газировки и соков почти закончились.

Обложка ©

Unsplash

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Бизнес
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров