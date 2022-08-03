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3 августа, 08:58

Ректор Шанинки Зуев признал вину по делу о мошенничестве и выплатил ущерб

<p>Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев в суде. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Тверского суда</p>

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев в суде. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Тверского суда

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев признал вину в рамках уголовного дела о мошенничестве и выплатил ущерб. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

"В ходе расследования уголовного дела о хищении мошенническим путём бюджетных денежных средств Сергей Зуев дал признательные показания и возместил ущерб, который был ранее установлен следствием", — сказал собеседник агентства.

Тверской суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство полиции о смягчении ему меры пресечения на домашний арест.

Сумма ущерба по делу ректора РАНХиГС Мау может превысить 40 млн рублей

Сумма ущерба по делу ректора РАНХиГС Мау может превысить 40 млн рублей

Напомним, о задержании Зуева стало известно 12 октября. При этом проверку в Шанинке МВД начало проводить ещё 30 сентября. Мероприятия касались контрактов с ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", связанных с исследовательской деятельностью. Вину фигурант дела экс-заместителя главы Минпросвещения Марины Раковой не признавал. Позже стало известно об аресте ректора РАНХиГС Владимира Мау, который также проходит обвиняемым по данному уголовному делу.

Оксана Попова

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