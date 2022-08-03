Ректор Шанинки Зуев признал вину по делу о мошенничестве и выплатил ущерб

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев признал вину в рамках уголовного дела о мошенничестве и выплатил ущерб. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

"В ходе расследования уголовного дела о хищении мошенническим путём бюджетных денежных средств Сергей Зуев дал признательные показания и возместил ущерб, который был ранее установлен следствием", — сказал собеседник агентства.