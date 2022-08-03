Ректор Шанинки Зуев признал вину по делу о мошенничестве и выплатил ущерб
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев в суде. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Тверского суда
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев признал вину в рамках уголовного дела о мошенничестве и выплатил ущерб. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.
"В ходе расследования уголовного дела о хищении мошенническим путём бюджетных денежных средств Сергей Зуев дал признательные показания и возместил ущерб, который был ранее установлен следствием", — сказал собеседник агентства.
Тверской суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство полиции о смягчении ему меры пресечения на домашний арест.
Напомним, о задержании Зуева стало известно 12 октября. При этом проверку в Шанинке МВД начало проводить ещё 30 сентября. Мероприятия касались контрактов с ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", связанных с исследовательской деятельностью. Вину фигурант дела экс-заместителя главы Минпросвещения Марины Раковой не признавал. Позже стало известно об аресте ректора РАНХиГС Владимира Мау, который также проходит обвиняемым по данному уголовному делу.