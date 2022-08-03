В России предложили принять закон против пропаганды трансгендерности

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой законодательно запретить пропаганду трансгендерности в России. Соответствующее обращение отправлено на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, сообщает RT.

Семья, материнство и детство являются традиционными ценностями в России и нуждаются в защите для обеспечения "нравственной и психической безопасности общества", отметила Волынец. По её словам, популяризация трансгендерности несёт в себе опасность для нормального развития страны.

"Не только для детей и молодёжи, которые в силу возрастных особенностей не способны критически отнестись к такой информации, но и для взрослых. И ставит под удар здоровье населения страны, демографии в целом", — добавила детский омбудсмен.