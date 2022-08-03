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3 августа, 08:44

В России предложили принять закон против пропаганды трансгендерности

Детский омбудсмен Татарстана Волынец призвала запретить пропаганду трансгендерности

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой законодательно запретить пропаганду трансгендерности в России. Соответствующее обращение отправлено на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, сообщает RT.

Семья, материнство и детство являются традиционными ценностями в России и нуждаются в защите для обеспечения "нравственной и психической безопасности общества", отметила Волынец. По её словам, популяризация трансгендерности несёт в себе опасность для нормального развития страны.

"Не только для детей и молодёжи, которые в силу возрастных особенностей не способны критически отнестись к такой информации, но и для взрослых. И ставит под удар здоровье населения страны, демографии в целом", — добавила детский омбудсмен.

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Ранее в Госдуму внесли проект закона о штрафах до 500 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей для юрлиц за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Предлагается признать утратившей силу статью 6.21 КоАП РФ и принять статью 6.37, которая распространит наказание на случаи, касающиеся не только детей, но и взрослых.

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Татьяна Миссуми
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