В России предложили принять закон против пропаганды трансгендерности
Детский омбудсмен Татарстана Волынец призвала запретить пропаганду трансгендерности
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой законодательно запретить пропаганду трансгендерности в России. Соответствующее обращение отправлено на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, сообщает RT.
Семья, материнство и детство являются традиционными ценностями в России и нуждаются в защите для обеспечения "нравственной и психической безопасности общества", отметила Волынец. По её словам, популяризация трансгендерности несёт в себе опасность для нормального развития страны.
"Не только для детей и молодёжи, которые в силу возрастных особенностей не способны критически отнестись к такой информации, но и для взрослых. И ставит под удар здоровье населения страны, демографии в целом", — добавила детский омбудсмен.
Ранее в Госдуму внесли проект закона о штрафах до 500 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей для юрлиц за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Предлагается признать утратившей силу статью 6.21 КоАП РФ и принять статью 6.37, которая распространит наказание на случаи, касающиеся не только детей, но и взрослых.
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