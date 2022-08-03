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3 августа, 08:37

Политолог назвал неожиданную причину, по которой Тайвань воссоединится с Китаем

Политолог Баширов увязал возвращение Тайваня "под крыло" Пекина с наращиванием производства микрочипов в США

Политолог Марат Баширов не сомневается, что рано или поздно Китай вернёт остров Тайвань под полный контроль. По мнению собеседника Лайфа, это произойдёт после того, как США перестанут нуждаться в микросхемах, которые производятся на этом острове.

"Вчера Байден подписал федеральный закон, подразумевающий развёртывание производства микрочипов на территории США. Выделяется 52 миллиарда долларов на организацию этого производства. Соответственно, в какой-то момент эта потребность в Тайване у США серьёзно ослабнет", — полагает эксперт.

Баширов отметил, что сама политика Пекина по отношению к Тайваню в скором времени должна измениться и этот слом уже наметился: в Китае всё чаще высказываются в пользу силового метода.

"Это исторически была единая территория с Китаем, и, соответственно, их стратегия "возвращения" носила такой ненасильственный характер, но в последнее время мы видим что они раздумывают и над тем, чтобы через вооружённый способ вернуть эту территорию под контроль", — полагает он.

В Китае назвали исторической неизбежностью полное воссоединение с Тайванем

В Китае назвали исторической неизбежностью полное воссоединение с Тайванем

Ранее издание South China Morning Post предупредило, что Китай после инцидента со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси будет проявлять всё больше пренебрежения к неофициальным нормам, благодаря которым до этого момента удавалось сохранить мир с Тайванем. Речь идёт о так называемой срединной линии в Тайваньском проливе — опознавательной зоне противовоздушной обороны острова и морской исключительной экономической зоне. После этого и китайский МИД назвал исторической неизбежностью полное воссоединение страны с Тайванем.

Обложка ©

Unsplash.com / Jayson Hinrichsen

Юлия Архипова

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