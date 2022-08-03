Политолог назвал неожиданную причину, по которой Тайвань воссоединится с Китаем

Политолог Марат Баширов не сомневается, что рано или поздно Китай вернёт остров Тайвань под полный контроль. По мнению собеседника Лайфа, это произойдёт после того, как США перестанут нуждаться в микросхемах, которые производятся на этом острове.

"Вчера Байден подписал федеральный закон, подразумевающий развёртывание производства микрочипов на территории США. Выделяется 52 миллиарда долларов на организацию этого производства. Соответственно, в какой-то момент эта потребность в Тайване у США серьёзно ослабнет", — полагает эксперт.

Баширов отметил, что сама политика Пекина по отношению к Тайваню в скором времени должна измениться и этот слом уже наметился: в Китае всё чаще высказываются в пользу силового метода.