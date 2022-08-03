Политолог назвал неожиданную причину, по которой Тайвань воссоединится с Китаем
Политолог Баширов увязал возвращение Тайваня "под крыло" Пекина с наращиванием производства микрочипов в США
Политолог Марат Баширов не сомневается, что рано или поздно Китай вернёт остров Тайвань под полный контроль. По мнению собеседника Лайфа, это произойдёт после того, как США перестанут нуждаться в микросхемах, которые производятся на этом острове.
"Вчера Байден подписал федеральный закон, подразумевающий развёртывание производства микрочипов на территории США. Выделяется 52 миллиарда долларов на организацию этого производства. Соответственно, в какой-то момент эта потребность в Тайване у США серьёзно ослабнет", — полагает эксперт.
Баширов отметил, что сама политика Пекина по отношению к Тайваню в скором времени должна измениться и этот слом уже наметился: в Китае всё чаще высказываются в пользу силового метода.
"Это исторически была единая территория с Китаем, и, соответственно, их стратегия "возвращения" носила такой ненасильственный характер, но в последнее время мы видим что они раздумывают и над тем, чтобы через вооружённый способ вернуть эту территорию под контроль", — полагает он.
Ранее издание South China Morning Post предупредило, что Китай после инцидента со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси будет проявлять всё больше пренебрежения к неофициальным нормам, благодаря которым до этого момента удавалось сохранить мир с Тайванем. Речь идёт о так называемой срединной линии в Тайваньском проливе — опознавательной зоне противовоздушной обороны острова и морской исключительной экономической зоне. После этого и китайский МИД назвал исторической неизбежностью полное воссоединение страны с Тайванем.