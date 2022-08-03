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3 августа, 08:35

СМИ узнали о прошедшей встрече Путина и Шрёдера в Москве

Stern: Экс-канцлер ФРГ Шрёдер на прошлой неделе встречался с Путиным

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер встречался с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщает издание Stern, беседа состоялась в ходе визита немецкого политика в Москву на прошлой неделе.

"На прошлой неделе он встречался с президентом России Владимиром Путиным в Москве", — написало агентство.

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Напомним, в конце июля Шрёдер приезжал в Москву. Об этом рассказывал корреспондент немецкого телеканала NTV. Бывший канцлер Германии сообщил ему о намерении пробыть в российской столице несколько дней "на отдыхе". Позже жена Шрёдера заявила, что её супруг на самом деле приехал ради переговоров по энергетике. Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не уточнил, состоялся ли контакт Владимира Путина с экс-канцлером.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Оксана Попова

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