СМИ узнали о прошедшей встрече Путина и Шрёдера в Москве

"Вот бы вышло": Немцы мечтают, чтобы Шрёдер договорился с Путиным о газе для Германии

Напомним, в конце июля Шрёдер приезжал в Москву. Об этом рассказывал корреспондент немецкого телеканала NTV. Бывший канцлер Германии сообщил ему о намерении пробыть в российской столице несколько дней "на отдыхе". Позже жена Шрёдера заявила, что её супруг на самом деле приехал ради переговоров по энергетике. Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не уточнил, состоялся ли контакт Владимира Путина с экс-канцлером.