Психолог объяснила, почему люди на распродажах в панике скупают даже ненужные вещи

Огромные очереди на финальных распродажах зарубежных магазинов в России объясняются синдромом упущенной выгоды. Люди боятся, что они упустят последнюю и потому очень ценную вещь, рассказала психолог и психотерапевт Наталья Наумова.

"Когда люди ходят на такие распродажи, им кажется, что они могут упустить последнюю и от этого очень важную возможность купить одежду или мебель конкретного бренда. И, увы, часто такая возможность кажется им уникальной за счёт паники, приобретённой из-за окружения, которое постоянно говорит об этом", — объяснила специалист в беседе с "Газетой.ru".

Она отметила, что на многих людей, которые стоят в очереди на распродаже, ко всему прочему действует эффект толпы. Из-за него у человека возникает паника — и он начинает скупать ненужные вещи. По словам психолога, порой люди настолько увлекаются, что тратят все деньги и у них не остаётся средств на то, чтобы прожить оставшуюся часть месяца.