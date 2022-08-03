Психолог объяснила, почему люди на распродажах в панике скупают даже ненужные вещи
Психолог Наумова объяснила очереди на финальной распродаже H&M синдромом упущенной выгоды
Огромные очереди на финальных распродажах зарубежных магазинов в России объясняются синдромом упущенной выгоды. Люди боятся, что они упустят последнюю и потому очень ценную вещь, рассказала психолог и психотерапевт Наталья Наумова.
"Когда люди ходят на такие распродажи, им кажется, что они могут упустить последнюю и от этого очень важную возможность купить одежду или мебель конкретного бренда. И, увы, часто такая возможность кажется им уникальной за счёт паники, приобретённой из-за окружения, которое постоянно говорит об этом", — объяснила специалист в беседе с "Газетой.ru".
Она отметила, что на многих людей, которые стоят в очереди на распродаже, ко всему прочему действует эффект толпы. Из-за него у человека возникает паника — и он начинает скупать ненужные вещи. По словам психолога, порой люди настолько увлекаются, что тратят все деньги и у них не остаётся средств на то, чтобы прожить оставшуюся часть месяца.
Эффекту толпы и синдрому упущенной выгоды больше всего подвержены люди со слабой нервной системой и перепадами настроения, предупредила Наумова. Они, по словам специалиста, вовлекают людей в беготню, манипулируют их сознанием. Человек гонится за вещью определённого бренда, хотя прекрасно понимает, что есть и другие производители, которые поставляют на рынок аналогичный товар.
Напомним, в начале августа на финальной распродаже в столичном магазине бренда H&M очередь растянулась до входа в ТЦ. Перед уходом с российского рынка точки сети открылись в нескольких моллах Москвы. Везде был ажиотаж, несмотря на то что H&M поднял цены практически на все товары.
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