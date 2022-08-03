НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 августа, 08:25

"Всё хорошо, маленький!": Появилось видео спасения пропавшего под Вологдой трёхлетнего мальчика

Пропавшего в Вологодской области трёхлетнего малыша нашли в лесу в 7 км от дома

Пропавший в деревне Морозовица Вологодской области 3-летний мальчик найден живым в лесу в семи километрах от дома. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону. Ребёнок отправлен в больницу с переохлаждением, врачи оценили его состояние как удовлетворительное.

Егора нашли живым после долгих поисков. Видео © Telegram / Александр Кузьмин

Кадры обнаружения Егора публикует глава Великоустюгского района Александр Кузьмин. На них малыша тут же закутывают в тёплое со словами: "Егорушка, мы с тобой!" Политик поблагодарил всех, кто принял активное участие в поисках дошкольника или просто переживал за его судьбу.

"Это чудо, удивительно слаженная и техничная общая работа или сила молитв десятков тысяч людей, переживавших за судьбу Егора, — сейчас уже неважно. Важно, что жив. Сейчас находится в детском отделении ЦРБ", — написал Кузьмин в телеграм-канале.

Пропавших больше недели назад под Вологдой женщину с двумя детьми спасли

Пропавших больше недели назад под Вологдой женщину с двумя детьми спасли

Напомним, 1 августа в Вологодской области пропал трёхлетний ребёнок. Камеры сняли, как Егор гуляет у местной школы в Морозовице, после чего больше его никто не видел. Полиция и волонтёры начали поиски.

Обложка ©

Telegram / Александр Кузьмин

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров