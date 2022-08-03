"Всё хорошо, маленький!": Появилось видео спасения пропавшего под Вологдой трёхлетнего мальчика

Пропавший в деревне Морозовица Вологодской области 3-летний мальчик найден живым в лесу в семи километрах от дома. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону. Ребёнок отправлен в больницу с переохлаждением, врачи оценили его состояние как удовлетворительное.

Егора нашли живым после долгих поисков. Видео © Telegram / Александр Кузьмин

Кадры обнаружения Егора публикует глава Великоустюгского района Александр Кузьмин. На них малыша тут же закутывают в тёплое со словами: "Егорушка, мы с тобой!" Политик поблагодарил всех, кто принял активное участие в поисках дошкольника или просто переживал за его судьбу.

"Это чудо, удивительно слаженная и техничная общая работа или сила молитв десятков тысяч людей, переживавших за судьбу Егора, — сейчас уже неважно. Важно, что жив. Сейчас находится в детском отделении ЦРБ", — написал Кузьмин в телеграм-канале.