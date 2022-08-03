Во Владивостоке возбудили дело об избиении пенсионера, сделавшего замечание толпе приезжих

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело отношении 22-летнего парня, который избил 62-летнего пенсионера. Поручение разобраться в произошедшем органам следствия дал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Виновнику грозит ответственность, предусмотренная ст. 213 УК России ("Грубое нарушение общественного порядка с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения").

Кадры потасовки ранее появились в соцсетях. На них видно, как компания из нескольких подвыпивших мужчин, говорящих с акцентом, "прессует" пенсионера, который сделал им замечание, а один из молодчиков ударил пострадавшего по лицу, из-за чего тот упал на землю.

Потасовка приезжих с пенсионером во Владивостоке. Видео © Тelegram-канал / Svodka25

"31 июля 2022 года 22-летний мужчина, находясь у дома по улице Нейбута города Владивостока, грубо нарушая общественный порядок, выражая неуважение к обществу, нанес удары по лицу 62-летнему мужчине", — сообщает обстоятельства происшествия пресс-служба Следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

Нападавший уже задержан. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.