Почти 70% россиян никогда не ездили на отдых за границу

Больше половины (69%) россиян никогда не бывали за границей, а около 30% не выезжали на отдых за пределы своего региона. Такие результаты показал опрос фонда "Общественное мнение", в котором приняли участие 1,5 тысячи человек из 53 субъектов России.

По данным аналитиков, лишь 2% респондентов отдыхали за границей меньше года назад и 6% — не ранее трёх лет назад. 17% россиян за последние десять и более лет выбирали в качестве места для проведения отпуска другие субъекты страны. Согласно опросу ФОМ, среди тех, кто когда-либо отдыхал в регионах РФ, 33% летали в Сочи и на курорты Краснодарского края, 19% предпочитали посетить Москву, Санкт-Петербург и Крым, ещё 14% путешествовали по городам Поволжья.

Самыми популярными местами, которые хотели бы посетить респонденты в России, оказались Байкал, Крым, Санкт-Петербург, Сочи и Алтай.