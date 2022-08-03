"Близнецы-сёстры": Косачёв нашёл сходство между визитами Нуланд на Майдан и Пелоси на Тайвань
Косачёв сравнил последствия визитов Нуланд на Майдан и Пелоси на Тайвань
Обложка © Getty Images/Taiwanese Foreign Ministry / Handout/Anadolu Agency, ©ТАСС/AP/Susan Walsh
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв увидел сходство визита визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань с поездкой Виктории Нуланд в 2014 году на Майдан в Киеве.
"На самом деле Виктория Нуланд на Майдане в 2014-м и Нэнси Пелоси на Тайване в 2022-м — это и по степени безответственности, и по масштабу разрушительных последствий близнецы-сёстры", — написал сенатор в своём телеграм-канале.
Он напомнил, что с тех пор "Украина в огне".
Виктория Нуланд была помощником американского госсекретаря по делам Европы и Евразии. С сентября 2013 года по январь 2017 года она в администрации 44-го президента США Барака Обамы курировала, в частности, вопросы политики в отношении постсоветских государств. Широкую известность Нуланд получила во время событий на Майдане в 2014 году. Тогда она общалась с участниками протестов в Киеве и раздавала печенье.
А Нэнси Пелоси теперь известна всему миру своим историческим визитом на Тайвань. Её самолёт приземлился в аэропорту Тайбэя 2 августа, при том, что официально эта поездка не заявлялась. МИД Китая уже выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, хотя прежде грозил "серьёзными последствиями". А Минобороны страны сообщило, что Народно-освободительная армия КНР пребывает в полной боевой готовности. Сегодня утром Пелоси прибыла в Законодательный юань (парламент) Тайваня.