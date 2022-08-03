"Близнецы-сёстры": Косачёв нашёл сходство между визитами Нуланд на Майдан и Пелоси на Тайвань

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв увидел сходство визита визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань с поездкой Виктории Нуланд в 2014 году на Майдан в Киеве.

"На самом деле Виктория Нуланд на Майдане в 2014-м и Нэнси Пелоси на Тайване в 2022-м — это и по степени безответственности, и по масштабу разрушительных последствий близнецы-сёстры", — написал сенатор в своём телеграм-канале.

Он напомнил, что с тех пор "Украина в огне".