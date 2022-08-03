Пелоси заявила, что причина большой шумихи вокруг визита на Тайвань — в её высокой должности

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что большая шумиха вокруг её приезда на Тайвань возникла из-за высокой должности, которую она занимает. Пост Пелоси является третьим по значимости в государственной иерархии США.

"Важно отметить, что члены Конгресса США бывали на Тайване в прошлом, некоторые из них совершали поездки ранее в этом году. Полагаю, они (власти Китая. — Прим. Лайфа) подняли большую шумиху, потому что я спикер. Не знаю, было это причиной или предлогом", — сказала Пелоси в ходе пресс-конференции, которая состоялась по итогам её встречи с главой Администрации Тайваня Цай Инвэнь.