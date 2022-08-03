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3 августа, 05:57

Экс-канцлер Германии Шрёдер выступил за запуск "Северного потока – 2"

Газопровод "Северный поток – 2" должен быть введён в эксплуатацию. Об этом заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в интервью изданию Stern. По мнению политика, это смогло бы решить непростую энергетическую ситуацию в Германии.

"Самым простым решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток – 2". Когда дела пойдут совсем туго, этот трубопровод есть, и с обоими газопроводами "Северный поток" [и "Северный поток – 2"] проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств не будет", — сказал он.

"Вот бы вышло": Немцы мечтают, чтобы Шрёдер договорился с Путиным о газе для Германии

"Вот бы вышло": Немцы мечтают, чтобы Шрёдер договорился с Путиным о газе для Германии

Напомним, в конце июля Шрёдер приезжал в Москву. Об этом рассказывал корреспондент немецкого телеканала NTV. Бывший канцлер Германии сообщил ему о намерении пробыть в российской столице несколько дней "на отдыхе". Позже жена Шрёдера заявила, что её супруг на самом деле приехал ради переговоров по энергетике.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Оксана Попова

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