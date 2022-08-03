Экс-канцлер Германии Шрёдер выступил за запуск "Северного потока – 2"
Газопровод "Северный поток – 2" должен быть введён в эксплуатацию. Об этом заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в интервью изданию Stern. По мнению политика, это смогло бы решить непростую энергетическую ситуацию в Германии.
"Самым простым решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток – 2". Когда дела пойдут совсем туго, этот трубопровод есть, и с обоими газопроводами "Северный поток" [и "Северный поток – 2"] проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств не будет", — сказал он.
Напомним, в конце июля Шрёдер приезжал в Москву. Об этом рассказывал корреспондент немецкого телеканала NTV. Бывший канцлер Германии сообщил ему о намерении пробыть в российской столице несколько дней "на отдыхе". Позже жена Шрёдера заявила, что её супруг на самом деле приехал ради переговоров по энергетике.
ТАСС / Валерий Шарифулин