Экс-канцлер Германии Шрёдер выступил за запуск "Северного потока – 2"

Газопровод "Северный поток – 2" должен быть введён в эксплуатацию. Об этом заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в интервью изданию Stern. По мнению политика, это смогло бы решить непростую энергетическую ситуацию в Германии.

"Самым простым решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток – 2". Когда дела пойдут совсем туго, этот трубопровод есть, и с обоими газопроводами "Северный поток" [и "Северный поток – 2"] проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств не будет", — сказал он.