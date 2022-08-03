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3 августа, 05:28

Российские снайперы применили на Украине новейшую тактическую винтовку "Сталинград"

Новейшая тактическая винтовка TSVL-8 "Сталинград" эффективно себя показала в ходе спецоперации на Украине. С её помощью российские снайперы могут поражать цель с высокой точностью на расстоянии до полутора километров.

"Снайперская винтовка Лобаева "Сталинград" применяется различными российскими спецподразделениями против националистов на Украине. Изделие успело неплохо себя зарекомендовать в Донбассе. "Сталинград" эффективно работал на дистанции до 1,5 километра", — рассказал ТАСС источник в силовых структурах.

О применении винтовки "Сталинград" в боевых действиях на Украине ранее официально не сообщалось. Однако гендиректор компании-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев в июне в соцсетях писал, что его оружие модификации М1 отправили в Донбасс.

РИА "Новости": На Украине применён новый авиационный разведкомплекс

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А ранее стало известно, что российские снайперы применили в Незалежной винтовки "Укроп". Большое количество этого украинского оружия военные ВС РФ захватили в ходе боёв в Харьковской области и Луганской Народной Республике.

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Wikipedia / V. Kuzmin

Александра Васильева

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