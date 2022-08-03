ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 августа 2022, 05:28
6394

Российские снайперы применили на Украине новейшую тактическую винтовку "Сталинград"

Новейшая тактическая винтовка TSVL-8 "Сталинград" эффективно себя показала в ходе спецоперации на Украине. С её помощью российские снайперы могут поражать цель с высокой точностью на расстоянии до полутора километров.

"Снайперская винтовка Лобаева "Сталинград" применяется различными российскими спецподразделениями против националистов на Украине. Изделие успело неплохо себя зарекомендовать в Донбассе. "Сталинград" эффективно работал на дистанции до 1,5 километра", — рассказал ТАСС источник в силовых структурах.

О применении винтовки "Сталинград" в боевых действиях на Украине ранее официально не сообщалось. Однако гендиректор компании-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев в июне в соцсетях писал, что его оружие модификации М1 отправили в Донбасс.

РИА "Новости": На Украине применён новый авиационный разведкомплекс
РИА "Новости": На Украине применён новый авиационный разведкомплекс

А ранее стало известно, что российские снайперы применили в Незалежной винтовки "Укроп". Большое количество этого украинского оружия военные ВС РФ захватили в ходе боёв в Харьковской области и Луганской Народной Республике.

BannerImage

Wikipedia / V. Kuzmin

Александра Васильева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar