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3 августа, 07:43

Китайские военные учения вынудили Тайвань отменить десятки международных рейсов

На Тайване отменят 40 авиарейсов из-за китайских военных учений около острова

Тайбэйский аэропорт Таоюань намерен отменить 4 августа около 40 рейсов из-за военных учений Китая вокруг Тайваня. Об этом сообщает агентство Чжунши синьвэньван.

Как пишет издание, учения Народно-освободительной армии КНР перекроют международные маршруты, которые проходят через остров, и значительно повлияют на воздушное сообщение. По этой причине будут внесены корректировки в график полётов.

Китай уличили в намерении блокировать Тайвань под видом учений

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Напомним, в эти дни Народно-освободительная армия КНР пребывает в полной боевой готовности. Кроме того, китайские военнослужащие начали учения в трёх акваториях вокруг Тайваня. Это связано с прибытием спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй, о чём официально не заявлялось.

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Shutterstock / glen photo

Оксана Попова

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