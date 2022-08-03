Китайские военные учения вынудили Тайвань отменить десятки международных рейсов

Тайбэйский аэропорт Таоюань намерен отменить 4 августа около 40 рейсов из-за военных учений Китая вокруг Тайваня. Об этом сообщает агентство Чжунши синьвэньван.

Как пишет издание, учения Народно-освободительной армии КНР перекроют международные маршруты, которые проходят через остров, и значительно повлияют на воздушное сообщение. По этой причине будут внесены корректировки в график полётов.