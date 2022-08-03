Китайские военные учения вынудили Тайвань отменить десятки международных рейсов
На Тайване отменят 40 авиарейсов из-за китайских военных учений около острова
Тайбэйский аэропорт Таоюань намерен отменить 4 августа около 40 рейсов из-за военных учений Китая вокруг Тайваня. Об этом сообщает агентство Чжунши синьвэньван.
Как пишет издание, учения Народно-освободительной армии КНР перекроют международные маршруты, которые проходят через остров, и значительно повлияют на воздушное сообщение. По этой причине будут внесены корректировки в график полётов.
Напомним, в эти дни Народно-освободительная армия КНР пребывает в полной боевой готовности. Кроме того, китайские военнослужащие начали учения в трёх акваториях вокруг Тайваня. Это связано с прибытием спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй, о чём официально не заявлялось.
Shutterstock / glen photo