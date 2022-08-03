Китай призвал США отказаться от размещения ядерного оружия в регионах мира

Вашингтону необходимо вывести американское ядерное оружие из Европы и отказаться размещать его в иных регионах мира. Об этом заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун на конференции стран – участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.

А ранее Фу Цонг заявил, что Китай не соревнуется с другими странами в объёмах ядерного оружия и привержен принципу неприменения его первым. Он пояснил, что Пекин сохраняет свои ядерные запасы на минимальном уровне для обеспечения защиты нацбезопасности и не соревнуется с другими мировыми государствами в количестве и возможностях в этой сфере. Он также призвал власти США воздерживаться от размещения ядерного оружия за пределами собственной территории и вывести его из Европы.