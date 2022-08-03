В Роспотребнадзоре предупредили о росте риска заражения ковидом из-за "омикрона"

Роспотребнадзор предупредил о том, что риск заражения коронавирусом с приходом новых вариантов "омикрона" в летний период вырос. Об этом сообщили на сайте ведомства.

"С приходом новых подвариантов штамма "омикрон" в Россию риски инфицирования CoViD-19 в летний период увеличиваются. В связи с этим Роспотребнадзор рекомендует не забывать о простых мерах предосторожности. Эти же меры помогут вам, вашим близким и друзьям снизить риски заражения другими респираторными заболеваниями, в том числе гриппом", — рассказали в ведомстве.

Памятка Роспотребнадзора о профилактике коронавируса в летний период. Фото © Сайт Роспотребнадзора

Так, рекомендуют избегать контактов с людьми при плохом самочувствии — даже если у вас отрицательный тест на коронавирус. В таком случае лучше всего остаться дома, но ни в коем случае не заниматься самолечением.

Также Роспотребнадзор советует регулярно проветривать помещения и напоминает, что от тяжёлого течения болезни поможет вакцинация. Кроме того, не стоит забывать мыть руки и носить маску в общественных местах.