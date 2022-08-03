НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 августа, 06:44

Лавров: Поездкой Пелоси на Тайвань США доказывают миру свою безнаказанность

Визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань Америка хотела продемонстрировать свою безнаказанность. Об этом на пресс-конференции в Мьянме заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с визитом Пелоси на Тайвань. Видео © МИД РФ

По его словам, этот жест Вашингтона отражает ту же самую линию, о которой Россия говорит применительно к ситуации вокруг Украины. Что двигало американским руководством в этот момент, глава МИД ответить не смог.

"Это стремление доказать всем и вся безнаказанность и проявить свою вседозволенность. Что хочу, то и ворочу, примерно так. Иного я не вижу резона создавать такой раздражитель практически на ровном месте", — заявил Лавров.

Захарова: Лавров летит в Азию, но не для провокаций, а ради сотрудничества

Захарова: Лавров летит в Азию, но не для провокаций, а ради сотрудничества

Напомним, самолёт Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя 2 августа. Официально поездка спикера Палаты представителей Конгресса США на Тайвань не заявлялась. МИД Китая уже выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, хотя прежде грозил "серьёзными последствиями". А Минобороны страны сообщило, что Народно-освободительная армия КНР пребывает в полной боевой готовности. Сегодня утром Пелоси прибыла в Законодательный юань (парламент) Тайваня.

Обложка ©

Кадр из видео / МИД РФ

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров