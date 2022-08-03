Лавров: Поездкой Пелоси на Тайвань США доказывают миру свою безнаказанность

Визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань Америка хотела продемонстрировать свою безнаказанность. Об этом на пресс-конференции в Мьянме заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с визитом Пелоси на Тайвань. Видео © МИД РФ

По его словам, этот жест Вашингтона отражает ту же самую линию, о которой Россия говорит применительно к ситуации вокруг Украины. Что двигало американским руководством в этот момент, глава МИД ответить не смог.