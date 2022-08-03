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3 августа, 06:19

Росавиация до 11 августа продлила ограничения для аэропортов юга и центра России

Росавиация продлила до 11 августа режим ограничения полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России. В ведомстве напомнили, что временно отменены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Для осуществления перевозок пассажиров авиакомпаниям рекомендуется использовать альтернативные маршруты. Все остальные аэропорты страны работают в штатном режиме.

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Напомним, ограничения на полёты в 11 аэропортов России были временно введены 24 февраля текущего года. В прошлый раз Росавиация продлила действие режима до 5 августа.

Обложка ©

unsplash

Александра Васильева

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