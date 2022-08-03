Ректору РАНХиГС Мау заменили домашний арест на подписку о невыезде
Ректору Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Владимиру Мау, обвиняемому в мошенничестве, смягчили меру пресечения. Как сообщил РИА "Новости" источник, следователь заменил домашний арест подпиской о невыезде.
"Накануне следователь изменил меру пресечения Владимиру Мау на подписку, теперь он может ездить на дачу", — сказал собеседник агентства.
Также он сообщил, что на днях следствие подало в Тверской суд Москвы ходатайство о продлении домашнего ареста, но теперь его должны снять с рассмотрения.
Напомним, о задержании Владимира Мау стало известно 30 июня. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве, которое было ранее возбуждено в отношении бывшего замминистра просвещения Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС Сергея Зуева и других лиц. По данным следствия, сумма хищений составила 21 млн рублей. Сам Мау вину не признал. Тем не менее его отправили под домашний арест до 7 августа.
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ТАСС / Сергей Савостьянов