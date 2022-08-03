Ректору РАНХиГС Мау заменили домашний арест на подписку о невыезде

Ректору Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Владимиру Мау, обвиняемому в мошенничестве, смягчили меру пресечения. Как сообщил РИА "Новости" источник, следователь заменил домашний арест подпиской о невыезде.

"Накануне следователь изменил меру пресечения Владимиру Мау на подписку, теперь он может ездить на дачу", — сказал собеседник агентства.

Также он сообщил, что на днях следствие подало в Тверской суд Москвы ходатайство о продлении домашнего ареста, но теперь его должны снять с рассмотрения.