Bild: Цены на газ в Германии выросли втрое

В Германии стоимость газа достигла рекордных отметок. Как пишет немецкая газета Bild, цена голубого топлива для конечных потребителей выросла почти втрое.

"Цены на газ в ФРГ установили новый рекорд. Прирост средних затрат на использование [этого вида топлива] домохозяйствами с августа прошлого года составил 184%", — передаёт издание.

Как указала газета, при текущей цене топлива средние годовые затраты на его потребление семьёй в Германии составляют свыше 3,5 тысячи евро — около 213 тысяч рублей. По ценам августа прошлого года эта сумма составила бы лишь 1,3 тысячи евро — примерно 80 тысяч рублей.