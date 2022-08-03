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3 августа, 07:50

В России признали экстремистской молодёжную организацию "Н.О.Р.Д."

Омский суд запретил неонацистское объединение "Н.О.Р.Д."

Неформальное молодёжное объединение "Н.О.Р.Д./Народное объединение русского движения"* признано экстремистской организацией и запрещено в России. Соответствующее решение вынес Омский областной суд.

"Данное объединение, созданное Васютиным К. и Лобовым Д. в целях совершения на территории г. Омска преступлений экстремистской направленности, открытой пропаганды экстремистских и националистических идей, вовлечения новых лиц в свою деятельность, функционирует без официальной регистрации с марта 2021 года", — указано на сайте судебного ведомства.

Следствие установило, что в организации числилось более 30 омичей, при этом постоянно шла вербовка новых участников. Идеологией объединение провозгласило желание выдворить из России неславян, бороться с леворадикальными активистами и "очистить улицы" от наркоманов и алкоголиков. В суде подчеркнули, что на Васютина и Лобова также завели уголовное дело о создании данного экстремистского сообщества.

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Ранее Верховный суд РФ признал украинский националистический батальон "Азов"** террористической организацией и запретил её на территории России. Решение вступило в силу.

* Экстремистская организация, запрещена в России.

** Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Татьяна Миссуми

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