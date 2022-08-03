Власти Запорожья назвали свой регион многолетним "заложником" Украины

Власти Запорожской области считают, что у Украины нет "никаких моральных, исторических и законных" прав на этот регион. Об этом, в частности, заявил в среду член главного совета областной администрации Владимир Рогов.

"Нынешняя Украина не имеет никаких моральных, исторических и законных прав на Запорожскую область. Города Северного Причерноморья: Запорожье, Херсон, Николаев и Одесса — никогда по определению не являлись украинской землёй", — приводит его слова РИА "Новости".

Рогов отметил, что Запорожская область была отнесена к Украине при создании одного единого большого государства — СССР — и тем самым фактически "оказалась в заложниках на долгие годы".