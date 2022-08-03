Власти Запорожья назвали свой регион многолетним "заложником" Украины
Член администрации Запорожской области Рогов: Украина не имеет моральных и исторических прав на наш регион
Власти Запорожской области считают, что у Украины нет "никаких моральных, исторических и законных" прав на этот регион. Об этом, в частности, заявил в среду член главного совета областной администрации Владимир Рогов.
"Нынешняя Украина не имеет никаких моральных, исторических и законных прав на Запорожскую область. Города Северного Причерноморья: Запорожье, Херсон, Николаев и Одесса — никогда по определению не являлись украинской землёй", — приводит его слова РИА "Новости".
Рогов отметил, что Запорожская область была отнесена к Украине при создании одного единого большого государства — СССР — и тем самым фактически "оказалась в заложниках на долгие годы".
"В составе Украины нас пытались заставить забыть свой родной русский язык и культуру. Навязывали искусственно созданную химеру политического украинства. Последние восемь лет эта тенденция набрала колоссальные масштабы", — добавил представитель администрации.
Ранее власти Запорожья попросили разместить военные базы Вооружённых сил России в регионе на постоянной основе. По их мнению, это важно для обеспечения безопасности. А с 25 июля в Запорожской области начали выдавать российские свидетельства о рождении. Документы такого образца уже можно получить в Мелитополе, Бердянске и Энергодаре.
ТАСС / Николай Тришин