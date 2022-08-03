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3 августа, 08:17

В Китае неизвестный напал с ножом на детский сад, три человека погибли

Три человека погибли и шестеро пострадали в результате нападения на детский сад в уезде Аньфу китайской провинции Цзянси. Об этом сообщили местные власти в социальной сети "Вичат".

Обстановка у детсада в Китае после нападения. Видео © Twitter / Donna Wong

"Вооружённый злоумышленник в бейсболке и маске ворвался в частный детский сад округа Аньфу и напал на людей, в результате чего три человека погибли и шесть получили ранения", — сказано в сообщении. Власти добавили, что нападавший использовал нож.

Очевидцы поделились первыми минутами после трагедии в социальных сетях. На опубликованных кадрах видно, что территория у сада заполнена людьми, а полицейские оперативно эвакуируют детей. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Идёт расследование. Есть ли среди пострадавших или погибших воспитанники детсада, пока не уточняется.

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Обложка ©

Twitter / Donna Wong

Оксана Попова

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