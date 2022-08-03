Шольц заявил, что турбина для "Северного потока" готова к отправке из Германии
Отремонтированная турбина для газопровода "Северный поток" готова к отправке из Германии. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, который сегодня осмотрел оборудование на площадке компании Siemens Energy в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур.
"Турбина работоспособна. Ничего [со стороны ФРГ] не противодействует её транспортировке в Россию", — сказал Шольц.
Однако, по его словам, Россия должна сообщить, что "нуждается в оборудовании", и предоставить таможенные и транспортные документы. Председатель правления Siemens Energy добавил, что со стороны Москвы до сих пор не хватает ряда бумаг.
Как сообщал Лайф ранее, Канада 17 июля отправила на самолёте турбину Siemens для "Северного потока" в Германию. Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля, однако из-за отсутствия необходимых документов передать его не удалось. 25 июля "Газпром" объявил о вынужденной остановке ещё одной турбины на фоне того, как сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированного агрегата остаются непонятны. Из-за этого объёмы прокачки российского газа по "Северному потоку" уже упали до 20% от максимальной мощности.
ТАСС / ЕРА / SASCHA STEINBACH / POOL