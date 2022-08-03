Шольц заявил, что турбина для "Северного потока" готова к отправке из Германии

Отремонтированная турбина для газопровода "Северный поток" готова к отправке из Германии. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, который сегодня осмотрел оборудование на площадке компании Siemens Energy в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур.

"Турбина работоспособна. Ничего [со стороны ФРГ] не противодействует её транспортировке в Россию", — сказал Шольц.