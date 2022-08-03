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3 августа, 08:20

Шольц заявил, что турбина для "Северного потока" готова к отправке из Германии

Отремонтированная турбина для газопровода "Северный поток" готова к отправке из Германии. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, который сегодня осмотрел оборудование на площадке компании Siemens Energy в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур.

"Турбина работоспособна. Ничего [со стороны ФРГ] не противодействует её транспортировке в Россию", — сказал Шольц.

Однако, по его словам, Россия должна сообщить, что "нуждается в оборудовании", и предоставить таможенные и транспортные документы. Председатель правления Siemens Energy добавил, что со стороны Москвы до сих пор не хватает ряда бумаг.

В "Газпроме" заявили, что поставка турбины "Северного потока" не соответствует контракту

В "Газпроме" заявили, что поставка турбины "Северного потока" не соответствует контракту

Как сообщал Лайф ранее, Канада 17 июля отправила на самолёте турбину Siemens для "Северного потока" в Германию. Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля, однако из-за отсутствия необходимых документов передать его не удалось. 25 июля "Газпром" объявил о вынужденной остановке ещё одной турбины на фоне того, как сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированного агрегата остаются непонятны. Из-за этого объёмы прокачки российского газа по "Северному потоку" уже упали до 20% от максимальной мощности.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / SASCHA STEINBACH / POOL

Александра Вишнякова

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