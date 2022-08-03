Трамп назвал Пелоси "сумасшедшей" из-за визита на Тайвань

Действия "сумасшедшего" спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси никогда не приводили ни к чему хорошему. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, его слова приводит Sky News.

"Неужели сумасшедшая Нэнси Пелоси на Тайване? Всегда устраивает проблемы. Ничто из того, что она делала, к хорошему не приводило. Наблюдайте", — написал Трамп в социальной сети Truth Social.