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3 августа, 08:28

Трамп назвал Пелоси "сумасшедшей" из-за визита на Тайвань

Трамп: Действия Пелоси никогда не приводили ни к чему хорошему

Действия "сумасшедшего" спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси никогда не приводили ни к чему хорошему. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, его слова приводит Sky News.

"Неужели сумасшедшая Нэнси Пелоси на Тайване? Всегда устраивает проблемы. Ничто из того, что она делала, к хорошему не приводило. Наблюдайте", — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Лавров: Поездкой Пелоси на Тайвань США доказывают миру свою безнаказанность

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Напомним, самолёт Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя 2 августа. Официально поездка спикера Палаты представителей Конгресса США на Тайвань не заявлялась. МИД Китая уже выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, хотя прежде грозил "серьёзными последствиями". А Минобороны страны сообщило, что Народно-освободительная армия КНР пребывает в полной боевой готовности. Сегодня утром Пелоси прибыла в Законодательный юань (парламент) Тайваня.

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ТАСС / AP / Andrew Harnik

Оксана Попова

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