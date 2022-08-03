В Донецке маршрутка подорвалась на мине "Лепесток"

"По улице Энгельса возле остановки "Дом быта" на мине подорвалось маршрутное такси № 10, следовавшее из посёлка Октябрьский Рудник", — написал Кулемзин, добавив, что только в Куйбышевском районе Донецка мины "Лепесток" были обнаружены ещё по трём адресам.

Напомним, что вчера в Кировском районе Донецка три мирных жителя получили ранения в результате подрыва на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток". Среди пострадавших — подросток 2005 года рождения. Ранее Россия уже направила генсеку ООН данные об использовании ВСУ этих запрещённых мин в Донбассе, поскольку речь идёт о нарушении Оттавской конвенции, принятой ещё в 1999 году. К ней присоединились 163 государства, в том числе Украина. В одном из положений конвенции утверждается, что противопехотные мины "убивают и калечат сотни людей", в основном это дети и другие беззащитные граждане.