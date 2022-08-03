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3 августа, 08:58

В Донецке маршрутка подорвалась на мине "Лепесток"

На севере Донецка маршрутное такси подорвалось на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток". Об инциденте сообщил в своём Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. Никаких данных о пострадавших пока не приводится.

"По улице Энгельса возле остановки "Дом быта" на мине подорвалось маршрутное такси № 10, следовавшее из посёлка Октябрьский Рудник", — написал Кулемзин, добавив, что только в Куйбышевском районе Донецка мины "Лепесток" были обнаружены ещё по трём адресам.

Военный эксперт объяснил, почему использование мин "Лепесток" запрещено 163 странами

Военный эксперт объяснил, почему использование мин "Лепесток" запрещено 163 странами

Напомним, что вчера в Кировском районе Донецка три мирных жителя получили ранения в результате подрыва на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток". Среди пострадавших — подросток 2005 года рождения. Ранее Россия уже направила генсеку ООН данные об использовании ВСУ этих запрещённых мин в Донбассе, поскольку речь идёт о нарушении Оттавской конвенции, принятой ещё в 1999 году. К ней присоединились 163 государства, в том числе Украина. В одном из положений конвенции утверждается, что противопехотные мины "убивают и калечат сотни людей", в основном это дети и другие беззащитные граждане.

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Росгвардия

Алексей Берковиц

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