В России зарегистрирована рекордная за четыре месяца заболеваемость коронавирусом

За сутки в России выявлено 14 638 новых случаев заражения коронавирусом, и это максимум с 6 апреля. Такие данные приводят в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Также за сутки умерло 43 пациента, а выздоровело 10 266. При этом общее число заразившихся в РФ с самого начала пандемии составляет уже 18 636 741.