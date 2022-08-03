В России зарегистрирована рекордная за четыре месяца заболеваемость коронавирусом
За сутки в России выявили 14 638 случаев ковида, это максимум с 6 апреля
За сутки в России выявлено 14 638 новых случаев заражения коронавирусом, и это максимум с 6 апреля. Такие данные приводят в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.
Также за сутки умерло 43 пациента, а выздоровело 10 266. При этом общее число заразившихся в РФ с самого начала пандемии составляет уже 18 636 741.
В Москве сегодня также зафиксирован максимум, но с 20 февраля: за сутки зарегистрировано 5720 заболевших.
Напомним, ранее Росздравнадзор заявил о необходимости возобновить работу региональных штабов по профилактике коронавируса, а также активизировать вакцинацию. Роспотребнадзор, в свою очередь, снова посоветовал гражданам из уязвимых категорий надевать маски в людных местах и в транспорте. Всё из-за роста заболеваемости в РФ. По данным вирусологов, новый пик может наступить уже в конце августа.
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