7 лайфхаков, как нетипично признаться мужчине в любви

Не все могут говорить о любви партнёру каждый день, сочинять поэмы или песни. В отношениях, если они построены на взаимности, люди тянутся друг к другу естественно и неосознанно. Даже не замечая порой, что снова держатся за руки, дарят комплименты и обнимаются во время просмотра фильма. Но есть выход, если сомневаетесь, понимает ли мужчина отчётливо, что вы его любите, хотя стесняетесь или не позволяете себе просто говорить "я тебя люблю". Рассказываем про семь нетипичных и завуалированных способов, как девушке действиями признаться парню в чувствах.

Готовьте любимые блюда мужчины

Нет ничего проще, чем выразить наглядно чувства, приготовив любимое блюдо мужчины. Фото © Shutterstock

Путь к сердцу мужчины, как известно, лежит через желудок. И нет ничего проще, чем выразить чувства, приготовив блюдо, которое нравится кавалеру. Конечно, такой жест не останется незамеченным. Партнёр точно оценит, ведь вы не просто запомнили его предпочтения в еде, но и лишний раз приготовили любимое блюдо, решив побаловать.

Делайте так, чтобы парень чувствовал себя особенным

Мужчины, как и женщины, хотят чувствовать себя рядом со второй половинкой особенными — старайтесь показывать действиями и прикосновениями, что он для вас единственный. Фото © Freepik

Мужчины, как женщины, хотят чувствовать себя рядом со второй половинкой особенными. Героем или принцем — это уже на ваш вкус. Просто балуйте его иногда без причины, устраивайте сюрпризы, уделяйте много внимания, но старайтесь не быть слишком уж навязчивой. Показывайте, что мужчина значит для вас гораздо больше, чем все остальные. И тогда он поймёт, что вы искренне в него влюблены.

Касайтесь мужчины как можно чаще

Долгие объятия, постоянные прикосновения дадут мужчине понять, что вы в нём нуждаетесь. Фото © Shutterstock

Несмотря на то что мужчины привыкли скрывать тактильные желания, изображая брутальных мачо, кто никогда не плачет, им легче принимать любовь физически. Да и существа мы все тактильные. Долгие объятия, постоянные прикосновения дадут парню понять, что вы в нём нуждаетесь. Особенно если обнимаете на публике или в присутствии потенциальных соперников. Так партнёр поймёт, что вы выбираете его снова и снова, а конкуренция ему нестрашна.

Прислушивайтесь к мужчине и интересуйтесь его мнением

Лишний раз спросите у партнёра, как лучше поступить в определённой ситуации, мужчина обязательно найдёт способ помочь, а заодно почувствует себя нужным. Фото © Shutterstock

Помимо того, что мужчине важно в отношениях чувствовать себя особенным, ему порой необходимо знать, что вы цените его мысли и мнение. Так избранник поймёт, что является частью вашей жизни, ведь такие привилегии просто так кому попало не достаются. Значит, мужчину вы любите. Лишний раз спросите у партнёра, как лучше поступить в определённой ситуации, как решить волнующую проблему. Мужчина обязательно подключится и найдёт способ вам помочь, а заодно почувствует себя важным, нужным и любимым.

Надевайте наряды, которые особенно нравятся вашему мужчине

Прямо спросите, а какие вещи из вашего гардероба ему нравятся особенно, и носите их чаще. Фото © Shutterstock

Вы же помните, что мужчины любят глазами? Если замечаете, что вторая половинка смотрит на вас особенно и чаще касается, когда вы в определённом платье, это верный признак: парню очень нравится такой ваш наряд. Надевайте его каждый раз, когда хотите сделать мужчине приятно. Или — сенсационный совет — прямо спросите, а какие вещи из вашего гардероба его заводят.

Позволяйте парню иногда проводить время с друзьями

Отпускайте иногда партнёра посидеть с друзьями в баре и не донимайте звонками. Фото © Freepik

Как просто показать мужчине, что вы его любите? Доверием. Отпускайте иногда партнёра посидеть с друзьями в баре или сходить в поход, но старайтесь особо часто не названивать и не отправляйте несчётное количество СМС. Когда мужчина увидит, что вы не устраиваете скандалы и истерики, стоит ему сказать, что хочет на рыбалку, точно оценит такой ваш подход. Потому что любви без доверия не бывает. Уверяем, вскоре кавалер сам станет слать вам СМС или звонить, чтобы сказать, как в этот раз ему хочется быстрее вернуться домой к вам.

Будьте инициатором секса

Когда вы флиртуете с мужчиной и намекаете, что хотите с ним интимной близости, наглядно выражаете любовь и привязанность к нему. Фото © Shutterstock