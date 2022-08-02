6 женских привычек, которые выдают идеальную любовницу

Поговорим про любовниц? У большинства читателей сейчас пойдут ассоциации, как в поисковике Google: про "секс с любовницей" или "как любовница увела мужа". Но мы хотим рассмотреть качества и черты женщины не как изменщицы или разрушительницы семьи, а как той, с которой хочется секса и отношений. Любовницы в хорошем смысле слова, так сказать. Так кто же они — идеальные в постели девушки, какими качествами, которые так важны для парней, обладают?

Любовница всегда дарит яркий и интересный секс

Такая женщина искренне хочет близости с мужчиной и не стесняется показать сексуальное желание. Фото © Freepik

Секс с идеальной любовницей всегда яркий, по-настоящему интересный и активный. Такая женщина искренне хочет заниматься любовью с мужчиной и не стесняется это показывать, часто становится инициатором интимной близости. Подобный напор кавалеры в партнёршах очень ценят, равно как и любопытство женщины к экспериментам в сексе.

Девушка любит себя и привыкла ухаживать за собой

Идеальная любовница не всегда с модельными параметрами, но это не мешает ей ухаживать за собой. Фото © Freepik

Отличительная черта идеальной любовницы — её любовь и забота о себе. Женщина необязательно должна подгонять тело под параметры 90–60–90, но принимает себя и свои недостатки с любовью. Ухаживает за волосами, старается правильно питаться, от неё всегда приятно пахнет, а кожа манит мужчину мягкостью. Такая любовница уверена в себе, практически не имеет комплексов и знает, как выставить себя перед кавалером наилучшим образом.

Привычка идеальной любовницы следить за здоровьем

Хорошая любовница не станет подвергать опасности любимое тело. Фото © Freepik

Определённо, женщина, которая любит и заботится о себе, не станет подвергать опасности собственное тело. Она регулярно ходит на осмотры к врачам, заодно просит делать то же самое и партнёра. А это отличное качество и здоровая привычка. С такой любовницей мужчина волей-неволей начнёт следить за собой, а риск подхватить ЗППП уменьшится у обоих.

Отсутствие привычки заниматься сексом в полной темноте

Партнёрша легко согласится на секс в полумраке или при свете, если уверена в себе и мужчине. Фото © Freepik

Ещё одна отличительная черта идеальной любовницы — с ней можно заниматься сексом при свете, а не в полной темноте. Мужчинам во время близости нравится смотреть на партнёрш, любоваться ими и тем, какое удовольствие приносят любимой их действия. Но из-за комплексов многие девушки боятся, если во время секса не зашторены шторы или горит лампа. Отличным вариантом станет близость в полумраке, на которую женщина с качествами идеальной любовницы с удовольствием согласится.

Привычка женщины открыто говорить о своих желаниях

Ещё одно хорошее качество идеальной партнёрши и любовницы, по мнению мужчин, — смелость. Фото © Freepik

Опыт в интимной жизни и разнообразие в сексе научили такую женщину понимать своё тело. Ещё одно хорошее качество идеальной партнёрши и любовницы, по мнению мужчин, — смелость. Сильному полу нравится доставлять удовольствие вторым половинкам, а сделать это гораздо проще, когда женщина открыто говорит о том, чего хочет. Такая черта не только возбуждает кавалеров, но и восхищает.

С идеальной любовницей мужчина чувствует себя особенным

Женщина с чертами идеальной любовницы сумеет заставить мужчину чувствовать себя особенным. Фото © Shutterstock