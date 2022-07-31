Как дела с самооценкой? 5 явных признаков, что вы адекватный

Можно ли понять, как обстоят дела с самооценкой самостоятельно, если так не хочется идти к специалисту? Да, сделать это не так сложно на самом деле. Необходимо проанализировать поведение, мысли и действия. Например, люди, склонные себя критиковать или часто сравнивать с другими, как уверяют психологи, отличаются неуверенностью в себе и низкой самооценкой. Рассказываем про пять признаков адекватного восприятия себя.

Вы даже не пытаетесь читать мысли других людей

Психологи объясняют, что на "чтение мыслей" в основном рассчитывают люди с заниженной самооценкой и крайне неуверенные в себе. Фото © Shutterstock

Эволюция подарила нам такой замечательный инструмент, с помощью которого мы можем общаться с себе подобными, — это речь. Человек с нормальной, адекватной самооценкой прекрасно это понимает. Такой не станет гадать или пытаться прочитать мысли другого человека, ровно как и надеяться, что телепатия поможет кому-то узнать, о чём думает он сам. Адекватный человек не постесняется спросить о том, что его интересует, уточнить, если не понял или не расслышал. Психологи рассказывают, что на "чтение мыслей" в основном рассчитывают люди с заниженной самооценкой и крайне неуверенные в себе.

Вы умеете принимать комплименты и похвалу

Если у вас нормальная самооценка, действия вы совершаете ради своей пользы, а не чтобы вас похвалили. Фото © Shutterstock

Адекватное отношение к комплиментам — залог здоровой самооценки. Однако, если вам становится как-то некомфортно от похвалы или даже появляется чувство, что все эти хорошие слова в ваш адрес неправильные и сказаны быть не должны, это признак заниженной самооценки. О ней же сигнализирует прямая зависимость от комплиментов. Психологи говорят, что неуверенные в себе люди ожидают в свою сторону похвалу в гораздо большем количестве случаев, чем те, что воспринимают себя адекватно. Если у вас нормальная самооценка, вы действуете ради своей пользы, а не чтобы вас похвалили.

Вы трезво оцениваете свои способности

Люди, адекватно себя воспринимающие, не станут заниматься самообманом. Фото © Shutterstock

Люди с нормальной самооценкой, адекватно себя воспринимающие, не станут себя обманывать или тешить какими-то ожиданиями, зная, что те не исполнятся. Кстати, умение трезво оценивать себя — это ещё и признак умного человека. В целом люди с адекватной самооценкой не тратят попусту время на мечты или самообман, они эту энергию и ресурсы направляют на достижение целей, самосовершенствование или на оттачивание необходимых для успеха навыков.

Вы не сравниваете себя с другими

Человек, в себе уверенный, никогда не станет смотреть на других с целью поиска недостатков в себе. Фото © Shutterstock

Крайне бесполезное занятие, которое, по мнению специалистов, только губит адекватное отношение к себе. Человек, в себе уверенный, никогда не смотрит на других людей, ища в себе недостатки. Он может восхититься чужим умением или талантом, но точно не станет сравнивать себя с кем-то.

Вы позволяете себе быть неидеальным/неидеальной или чего-то не уметь

Человек с нормальной самооценкой знает, что учиться чему-то, если не знаешь, не стыдно. Фото © Shutterstock