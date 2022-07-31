10 верных сигналов, что у девушки давно не было секса

Иногда желание девушки заняться сексом так очевидно, что никаких слов не нужно. По поведению можно понять, что интимной близости у женщины не было довольно долго. Все эти нервные дамы с постоянной головной болью, перепадами настроения и необоснованной агрессией... По каким признакам среди тех, у кого с сексом нет никаких проблем, распознать ту, что неудовлетворена?

Девушка часто принимает болеутоляющие

Было доказано, что во время интимной близости в кровь женщины выбрасывается большое количество гормонов, которые обладают обезболивающими свойствами. Фото © Shutterstock

Доказано, что во время интимной близости в кровь женщины выбрасывается большое количество гормонов, которые обладают обезболивающими свойствами. Оргазм помогает избавиться и от болей при ПМС, и исцелить головную боль, и даже помочь снизить болезненные ощущения при мигрени. Поэтому женщинам, кто сексом занимается редко, приходится пить болеутоляющее чаще тех, кто у кого интимная жизнь отлажена.

Неудовлетворённая женщина переедает

Тут в дело вступает психика. Хуже всего женщины переносят эмоциональный и тактильный голод. Все же помнят, что для счастья и комфорта человеку требуется восемь объятий в день? И вот те дамы, у кого с сексом и близостью с мужчиной туго, начинают переедать, пытаясь утолить этот эмоциональный голод пищей. Понятное дело, что альтернатива в виде доступного удовольствия (сладкое, мучное, фастфуд), вроде как компенсирующая недостаток любви, скажется на фигуре девушки. Неудовлетворённые женщины часто набирают в весе из-за постоянных перекусов.

Дама ходит нервная и злая

Из-за недостатка определённых гормонов, которые повышено вырабатываются во время секса, могут повышаться тревожность, раздражительность и даже агрессия. Фото © Freepik

Во всех этих издёвках по типу "ты нервная и раздражительная, потому что секса хочешь" есть доля суровой правды. А всё, опять-таки, из-за гормонов. Секс по взаимному согласию и оргазмы обеспечивают организм гормонами счастья, то есть эндорфинами. Также при половом акте вырабатывается окситоцин, который называют ещё "гормоном любви". Из-за недостатка этих гормонов могут повышаться тревожность и раздражительность, появляться повышенная агрессия или, наоборот, апатия.

Девушка смотрит на мужчин "голодным" взглядом

Невольно, но девушка, которая хочет секса, конечно, будет провожать большинство симпатичных ей мужчин "голодным" взглядом. Скорее всего, если с привлекательным представителем сильного пола будет возможность заговорить, неосознанно неудовлетворённая женщина начнёт флиртовать. Потому что посчитает парня потенциальным претендентом на роль любовника или возлюбленного.

Женщина выглядит старше своих лет

Дама, в жизни которой нет секса, просто не видит смысла активно следить за собой из-за постоянной усталости. Фото © Freepik

Часто бывает несколько причин. Первая — у женщины с повышенной агрессивностью и нервозностью обычно не остаётся сил и желания следить за собой. Она устаёт из-за постоянных негативных эмоций и их проявления. Вторая — снижается самооценка, поэтому дама просто не видит смысла активно следить за собой. Мол, никому не нужна была красивой, значит, и для себя смысла стараться нет.

У девушки постоянные перемены настроения

Банально, но да. Неудовлетворённую женщину с потрохами выдают частые перемены настроения. Такое поведение объяснимо накоплением негатива. Даже если девушке кажется, что всё нормально, подсознательно она снова и снова откатывается к желанию секса, которого нет, и ищет причины и проблемы в себе. Но, так как это происходит обычно в подсознании, неудовлетворённость выливается во внешнюю агрессию спонтанно. Отсюда и "эмоциональные качели".

Дама отличается спонтанностью

Стремление компенсировать неудовлетворённое желание толкает женщин и на необдуманные, спонтанные решения. В какой-то момент у девушки в голове что-то щёлкает, она начинает строить грандиозные планы на будущее, флиртовать с первыми встречными, активно вести себя в клубах, привлекая внимание и знакомясь с парнями. В общем, неудовлетворённая женщина рискует как никогда. Однако запал быстро заканчивается, приносит только ещё больше усталости, разочарований и неудовлетворение.

Женщина нередко обвиняет мужчин во всех бедах

Из-за длительного отсутствия секса и эмоциональной близости женщина начинает перекладывать ответственность за свою неудовлетворённость на мужчин. Фото © Shutterstock

Из-за длительного отсутствия эмоциональной близости и секса дама начинает перекладывать ответственность за свою неудовлетворённость на кавалеров. Поэтому постоянно их критикует и обвиняет. Она будет ждать принца на белом коне, широких жестов и романтики, не получая в реальности даже просто внимания со стороны противоположного пола. Вот и начнёт "ворчать". А такое поведение сразу даёт понять окружающим: девушка хочет секса, она не удовлетворена или в её отношениях серьёзные проблемы.

Дама с пренебрежением говорит о любви и нежностях

Как ещё можно вычислить неудовлетворённую женщину? Обычно такие, окончательно устав пытаться найти "нормального мужика", переходят в стадию отрицания. Нет? Ну и не надо. Есть вариант построить карьеру или воспитывать дома любимых котиков, а не зацикливаться на любви и сексе, у неё есть дела поважнее романтики. Вот только вся эта нарочитая показуха с позиции "мне нежности не нужны" как раз говорит об обратном. Удовлетворённая близостью с мужчиной девушка не станет доказывать всем, что мелодрамы — это отстой, а счастливыми все быть не могут.

У женщины снижается самооценка