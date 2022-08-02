Охота на террористов: Что означает запрет "Азова"* в России и какие последствия грозят контактерам С этого дня любой контакт с "азовцами"* будет преследоваться уголовно. Причем внесение в террористические списки военных подразделений может распространиться и на другие украинские батальоны. 2 августа, 16:00 Обложка © Getty Images / Andriy Andriyenko / SOPA Images/LightRocket

Верховный суд России признал украинский военный батальон «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность на территории РФ. Судебное решение будут исполнять немедленно, не дожидаясь вступления в силу, постановил суд.

На суде не было представителей противоположной стороны. Большая часть заседания прошла в закрытом режиме, шокирующие подробности допроса свидетелей транслировались для представителей прессы. Российские правозащитники и журналисты рассказывали в ходе процесса о многочисленных фактах преступлений боевиков "Азова". Были показаны интервью жителей Мариуполя и Волновахи, чьи родственники были убиты, похищены или подвергнуты пыткам боевиками "Азова"*.

Выступающие на процессе общественники, такие как член СПЧ Марина Ахмедова, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев, председатель ОНК Москвы Георгий Волков и ряд других представили видео и фотоматериалы, рассказав о деятельности боевиков.

Что означает решение суда

Согласно решению Верховного суда, участники "Азова"* подлежат уголовной ответственности. Создатели и руководители запрещенной организации наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет и штрафом до 1 млн рублей, рядовые участники — от 5 до 10 лет и штрафом до 500 тыс. рублей. Те, кто добровольно прекратил участие в деятельности организации до момента начала расследования, освобождаются от уголовной ответственности.

Фото © ТАСС / Лиходеев Семен

— Теперь кроме юридических нюансов, таких как обозначение организации террористической в СМИ и документации, гражданам России запрещается контактировать с террористами, подобное общение будет грозить уголовным наказанием, не говоря уже о финансировании организации. С этого момента любой человек, который вступил в батальон будет считаться террористом, — комментирует политолог Марат Баширов. — Я думаю, что только "Азовом"* дело не ограничится, через какое-то время появится расширенный список, который включит и "Кракен", и "Днепр" и другие военные подразделения, замеченные в преступлениях.

Признание "Азова"* террористической организацией означает, что теперь Россия вправе вершить правосудие в отношении террористов и повлияет на неизбежное наказание преступников, сказал Лайфу один из участников судебного процесса член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

— История с "Азовом"* не закончилась, его главари на Украине, такие как Белецкий, сейчас формируют новые подразделения, куда отбираются такие же садисты и убийцы. У меня нет иллюзий, что решение суда остановит вступление в батальон новых членов на территории Незалежной. Потому что люди находятся под воздействием киевской пропаганды, вступают в организацию в основном преступники. К тому же им предлагают серьезную финансовую выгоду. Но как только наказания начнут настигать террористов и будут реализовываться, это подействует на приток в подразделение новых участников, — полагает Максим Григорьев.

Кровавые свидетельства

Общественный деятель напомнил, что во время выступления показывал видео людей, которых опрашивал народно-общественный трибунал по Украине, в результате накоплен большой объем свидетельств преступлений "азовцев"*.

— В видеоинтервью жители Украины рассказывали как снайперы "Азова"* убивали маленьких детей от двух до пяти лет, расстреливали взрослых, которые возражали против оборудования огневых точек в домах мирных граждан – как за это казнили отцов на глазах детей и жен, зверски пытали за любое подозрение в симпатиях к России. Все эти данные еще пригодятся для проведения следственных действий после завершения СВО, — сказал Лайфу Максим Григорьев.

Украинские военнослужащие, блокированные на территории комбината "Азовсталь", продолжают сдаваться в плен. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Еще один участник судебного процесса председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков заявил, что в "Азове" практиковалось людоедство. Это рассказал в показаниях один из пленных боевиков".

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков — о людоедстве в украинском националистическом полку "Азов". Видео © LIFE

Журналист Марина Ахмедова привела в Верховном суде РФ свидетельства пыток и убийств мирных людей боевиками террористической организации.

— Я собрала многочисленные свидетельства пыток, расстрелов боевиками "Азова" мирных жителей, истязаний, которые не могут быть объяснены тем, что мы враги. Все эти события свидетельствуют о садизме и нечеловеческой, необъяснимой жестокости, — заявила Ахмедова.

В ходе суда она рассказала о своих журналистских расследованиях в Мариуполе и Волновахе и показала в суде видео с рассказами местных жителей. Люди приводят жестокие примеры расправ "азовцев" над мирными жителями. Так, в Мариуполе танк ВСУ выстрелили в окно квартиры, убив троих детей, их бабушку и ранив мать.

Видео © "Известия" Telegram / IZ.RU✔

Преследованию "азовцев"*, рассказала на суде Марина Ахметова, подвергались мирные граждане и по личным мотивам. В Волновахе найден труп мужчины, убитого выстрелом в голову, у него был вспорот живот и отрезаны пальце. Так с ним поступили из-за его жены, которая начала встречаться с одним из террористов.

Батальон "Азов"* — запрещённая на территории РФ террористическая организация

Фото © ТАСС / Гердо Владимир Повлияет ли на СВО внесение "Азова" в список террористических организаций? 0 Террористами начнут заниматься спецслужбы России Наказание остановит поток новых членов батальона Не повлияет

Авторы Елена Стафеева