Что означает запрет "Азова" в России и какие последствия грозят контактёрам Оглавление Что означает решение суда Кровавые свидетельства С этого дня любой контакт с азовцами* будет преследоваться уголовно. Причём внесение в террористические списки военных подразделений может распространиться и на другие украинские батальоны. 17897 17897 Обложка © Getty Images / Andriy Andriyenko / SOPA Images / LightRocket

Верховный суд России признал украинский военный батальон "Азов" террористической организацией и запретил его деятельность на территории РФ. Судебное решение будут исполнять немедленно, не дожидаясь вступления в силу, постановил суд.

На суде не было представителей противоположной стороны. Большая часть заседания прошла в закрытом режиме, шокирующие подробности допроса свидетелей транслировались для представителей прессы. Российские правозащитники и журналисты рассказывали в ходе процесса о многочисленных фактах преступлений боевиков "Азова". Были показаны интервью жителей Мариуполя и Волновахи, чьи родственники были убиты, похищены или подвергнуты пыткам боевиками "Азова".

Выступающие на процессе общественники, такие как член СПЧ Марина Ахмедова, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев, председатель ОНК Москвы Георгий Волков и ряд других, представили видео- и фотоматериалы, рассказав о деятельности боевиков.

Что означает решение суда

Согласно решению Верховного суда, участники "Азова" подлежат уголовной ответственности. Создатели и руководители запрещённой организации наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет и штрафом до одного миллиона рублей, рядовые участники — от пяти до десяти лет и штрафом до 500 тыс. рублей. Те, кто добровольно прекратил участие в деятельности организации до момента начала расследования, освобождаются от уголовной ответственности.

Фото © ТАСС / Лиходеев Семён

— Теперь, кроме юридических нюансов, таких как обозначение организации террористической в СМИ и документации, гражданам России запрещается контактировать с террористами, подобное общение будет грозить уголовным наказанием, не говоря уже о финансировании организации. С этого момента любой человек, который вступил в батальон, будет считаться террористом, — комментирует политолог Марат Баширов. — Я думаю, что только "Азовом" дело не ограничится, через какое-то время появится расширенный список, который включит и "Кракен", и "Днепр", и другие военные подразделения, замеченные в преступлениях.

Признание "Азова" террористической организацией означает, что теперь Россия вправе вершить правосудие в отношении террористов, и повлияет на неизбежное наказание преступников, сказал Лайфу один из участников судебного процесса член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

— История с "Азовом" не закончилась, его главари на Украине, такие как Белецкий, сейчас формируют новые подразделения, куда отбираются такие же садисты и убийцы. У меня нет иллюзий, что решение суда остановит вступление в батальон новых членов на территории Незалежной. Потому что люди находятся под воздействием киевской пропаганды, вступают в организацию в основном преступники. К тому же им предлагают серьёзную финансовую выгоду. Но как только наказания начнут настигать террористов и будут реализовываться, это подействует на приток в подразделение новых участников, — полагает Максим Григорьев.

Кровавые свидетельства

Общественный деятель напомнил, что во время выступления показывал видео людей, которых опрашивал народно-общественный трибунал по Украине, в результате накоплен большой объём свидетельств преступлений азовцев.

— В видеоинтервью жители Украины рассказывали, как снайперы "Азова" убивали маленьких детей от двух до пяти лет, расстреливали взрослых, которые возражали против оборудования огневых точек в домах мирных граждан, как за это казнили отцов на глазах детей и жён, зверски пытали за любое подозрение в симпатиях к России. Все эти данные ещё пригодятся для проведения следственных действий после завершения СВО, — сказал Лайфу Максим Григорьев.

Украинские военнослужащие, блокированные на территории комбината "Азовсталь", продолжают сдаваться в плен. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ещё один участник судебного процесса, председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков, заявил, что в "Азове" практиковалось людоедство. Это рассказал в показаниях один из пленных боевиков".

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков — о людоедстве в украинском националистическом полку "Азов". Видео © LIFE

Журналист Марина Ахмедова привела в Верховном суде РФ свидетельства пыток и убийств мирных людей боевиками террористической организации.

— Я собрала многочисленные свидетельства пыток, расстрелов боевиками "Азова" мирных жителей, истязаний, которые не могут быть объяснены тем, что мы враги. Все эти события свидетельствуют о садизме и нечеловеческой, необъяснимой жестокости, — заявила Ахмедова.

В ходе суда она рассказала о своих журналистских расследованиях в Мариуполе и Волновахе и показала в суде видео с рассказами местных жителей. Люди приводят жестокие примеры расправ азовцев над мирными жителями. Так, в Мариуполе танк ВСУ выстрелил в окно квартиры, убив троих детей, их бабушку и ранив мать.

Видео © "Известия" Telegram / IZ.RU✔

Преследованию азовцев, рассказала на суде Марина Ахметова, подвергались мирные граждане и по личным мотивам. В Волновахе найден труп мужчины, убитого выстрелом в голову, у него был вспорот живот и отрезаны пальцы. Так с ним поступили из-за его жены, которая начала встречаться с одним из террористов.

Батальон "Азов"* — запрещённая на территории РФ террористическая организация.

Фото © ТАСС / Гердо Владимир Повлияет ли на СВО внесение "Азова" в список террористических организаций? 0 Террористами начнут заниматься спецслужбы России Наказание остановит поток новых членов батальона Не повлияет

Авторы Елена Стафеева