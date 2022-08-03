Росгвардейцы уничтожили шесть украинских диверсантов в ЛНР

Спецназ Росгвардии ликвидировал в Луганской Народной Республике группу украинских диверсантов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе операции спецназовцы вступили с противником в бой, вынудив его отступить в лесной массив. Позже с помощью беспилотника бойцы отследили координаты украинских боевиков и передали на командный пункт. По выявленным целям был нанесён удар армейской артиллерией.

"После артудара спецназовцы Росгвардии досмотрели местность. Росгвардейцы обнаружили тела шести военнослужащих ВСУ", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, на месте были найдены переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК), гранатомёт иностранного производства и РПГ-7, а также более двух килограммов тротила, выстрелы ПГ-7, автоматы Калашникова, около 400 гранат, патронов и взрывателей. Помимо этого, бойцы обнаружили радиостанции иностранного производства, амуницию и экипировку.