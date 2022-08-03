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3 августа, 09:24

ВС России уничтожили украинскую базу с польским оружием во Львовской области

В районе города Радехова Львовской области Вооружённые силы России высокоточными ракетами большой дальности уничтожили базу ВСУ, где хранились иностранные боеприпасы и оружие, поставленные Киеву из Польши. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также заявил, что украинские военные понесли большие потери в районе населённого пункта Норцовка Харьковской области. Вследствие этого командиры подразделений 132-го разведбатальона ВСУ отказались выполнять приказы руководства. Вместе с личным составом они переправились через Северский Донецк и ушли в пункт временной дислокации.

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Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожили пять пунктов управления ВСУ. Кроме того, они поразили семь складов боеприпасов украинских военных в районах населённых пунктов Артёмовск, Константиновка, Очеретино ДНР, Трудовое Запорожской области и Николаева.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Васильева

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