Литва допустила остановку калининградского транзита из-за проблем с оплатой
Власти Литвы допустили остановку железнодорожного калининградского транзита из-за проблем с оплатой через литовские банки. Об этом сообщил министр коммуникаций и транспорта республики Марюс Скуодис в эфире радио LRT.
"Государство не может обязать коммерческие банки принимать платежи из России. Не представляю, чтобы предприятия нашего сектора предоставляли услуги, которые не оплачиваются", — сказал он.
Что касается оплаты, то данный вопрос "следует адресовать российской стороне", продолжил министр. По его словам, тема расчётов является ответственностью клиента.
Напомним, Москва направила в МИД Литвы ноту в связи с заявлением литовского банка "Шауляй" о прекращении работы с РФ с 1 сентября. Ранее весь калининградский грузовой транзит литовская сторона "замкнула" именно на этом банке. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предупредил, что железнодорожный транзит в регион может полностью остановиться.
ТАСС / Невар Виталий