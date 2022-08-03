Литва допустила остановку калининградского транзита из-за проблем с оплатой

Власти Литвы допустили остановку железнодорожного калининградского транзита из-за проблем с оплатой через литовские банки. Об этом сообщил министр коммуникаций и транспорта республики Марюс Скуодис в эфире радио LRT.

"Государство не может обязать коммерческие банки принимать платежи из России. Не представляю, чтобы предприятия нашего сектора предоставляли услуги, которые не оплачиваются", — сказал он.

Что касается оплаты, то данный вопрос "следует адресовать российской стороне", продолжил министр. По его словам, тема расчётов является ответственностью клиента.