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3 августа, 09:30

Литва допустила остановку калининградского транзита из-за проблем с оплатой

Власти Литвы допустили остановку железнодорожного калининградского транзита из-за проблем с оплатой через литовские банки. Об этом сообщил министр коммуникаций и транспорта республики Марюс Скуодис в эфире радио LRT.

"Государство не может обязать коммерческие банки принимать платежи из России. Не представляю, чтобы предприятия нашего сектора предоставляли услуги, которые не оплачиваются", — сказал он.

Что касается оплаты, то данный вопрос "следует адресовать российской стороне", продолжил министр. По его словам, тема расчётов является ответственностью клиента.

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Напомним, Москва направила в МИД Литвы ноту в связи с заявлением литовского банка "Шауляй" о прекращении работы с РФ с 1 сентября. Ранее весь калининградский грузовой транзит литовская сторона "замкнула" именно на этом банке. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предупредил, что железнодорожный транзит в регион может полностью остановиться.

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ТАСС / Невар Виталий

Оксана Попова

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