Шрёдер счёл абсурдной навязчивую идею Зеленского "вернуть" Крым военным путём
Экс-канцлер Германии Шрёдер назвал идею Киева "вернуть" Крым военным путём абсурдной
Желание Киева вернуть Крым военным путём — абсурдно. Такое мнение высказал бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, сообщает издание Stern.
"Идея о том, что президент Украины [Владимир] Зеленский вернёт Крым военным путём, абсурдна", — подчеркнул немецкий политик.
Лайф сообщал, что замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил о намерениях уничтожить Черноморский флот и "вернуть" Крым. В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что эти угрозы подтверждают оправданность специальной военной операции.
"В пелене иллюзий и мечтаний": Политолог высмеял угрозы Киева атаковать Черноморский флот и "вернуть" Крым
ТАСС / Владимир Смирнов