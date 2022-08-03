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3 августа, 09:48

Шрёдер счёл абсурдной навязчивую идею Зеленского "вернуть" Крым военным путём

Экс-канцлер Германии Шрёдер назвал идею Киева "вернуть" Крым военным путём абсурдной

Желание Киева вернуть Крым военным путём — абсурдно. Такое мнение высказал бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, сообщает издание Stern.

"Идея о том, что президент Украины [Владимир] Зеленский вернёт Крым военным путём, абсурдна", — подчеркнул немецкий политик.

Лайф сообщал, что замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил о намерениях уничтожить Черноморский флот и "вернуть" Крым. В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что эти угрозы подтверждают оправданность специальной военной операции.

"В пелене иллюзий и мечтаний": Политолог высмеял угрозы Киева атаковать Черноморский флот и "вернуть" Крым

"В пелене иллюзий и мечтаний": Политолог высмеял угрозы Киева атаковать Черноморский флот и "вернуть" Крым

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ТАСС / Владимир Смирнов

Оксана Попова

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