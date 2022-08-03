Сухогрузу с украинским зерном после проверки разрешили проход через Босфор

Делегация в составе представителей Турции, России, Украины и ООН осуществила осмотр сухогруза с украинским зерном, который накануне прибыл к Стамбулу. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции. По результатам проверки судну был разрешён проход через Босфорский пролив.

"Проверка совместной инспекционной группы завершена. Сухогруз Razoni, перевозящий 27 тысяч тонн кукурузы в Ливан, в ближайшее время войдёт в Босфор", — говорится в сообщении министерства.