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3 августа, 09:45

Сухогрузу с украинским зерном после проверки разрешили проход через Босфор

<p>Досмотр первого сухогруза с украинским зерном. Обложка © Twitter /<a href="https://twitter.com/tcsavunma" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> tcsavunma</a></p>

Досмотр первого сухогруза с украинским зерном. Обложка © Twitter / tcsavunma

Делегация в составе представителей Турции, России, Украины и ООН осуществила осмотр сухогруза с украинским зерном, который накануне прибыл к Стамбулу. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции. По результатам проверки судну был разрешён проход через Босфорский пролив.

"Проверка совместной инспекционной группы завершена. Сухогруз Razoni, перевозящий 27 тысяч тонн кукурузы в Ливан, в ближайшее время войдёт в Босфор", — говорится в сообщении министерства.

По данным местного телеканала TRT Haber, досмотр судна длился всего час. На это время сухогруз расположился в районе квартала Демирджикёй района Сарыер на севере Стамбула. Сообщается, что рядом также дежурила береговая охрана.

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Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. Подписи под документом поставили представители Незалежной, Турции, ООН и России, от лица которой выступал министр обороны Сергей Шойгу. 1 августа Минобороны Турции официально подтвердило выход первого сухогруза с зерном из порта Одессы. Позже в министерстве сообщили, что груженный украинским зерном корабль Razoni под флагом Сьерра-Леоне прибыл к Стамбулу.

Николь Вербер

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