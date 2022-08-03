Сухогрузу с украинским зерном после проверки разрешили проход через Босфор
Досмотр первого сухогруза с украинским зерном. Обложка © Twitter / tcsavunma
Делегация в составе представителей Турции, России, Украины и ООН осуществила осмотр сухогруза с украинским зерном, который накануне прибыл к Стамбулу. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции. По результатам проверки судну был разрешён проход через Босфорский пролив.
"Проверка совместной инспекционной группы завершена. Сухогруз Razoni, перевозящий 27 тысяч тонн кукурузы в Ливан, в ближайшее время войдёт в Босфор", — говорится в сообщении министерства.
По данным местного телеканала TRT Haber, досмотр судна длился всего час. На это время сухогруз расположился в районе квартала Демирджикёй района Сарыер на севере Стамбула. Сообщается, что рядом также дежурила береговая охрана.
Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. Подписи под документом поставили представители Незалежной, Турции, ООН и России, от лица которой выступал министр обороны Сергей Шойгу. 1 августа Минобороны Турции официально подтвердило выход первого сухогруза с зерном из порта Одессы. Позже в министерстве сообщили, что груженный украинским зерном корабль Razoni под флагом Сьерра-Леоне прибыл к Стамбулу.