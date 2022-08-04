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4 августа, 17:58

Американцы вновь позволили россиянам сдавать TOEFL

Американская компания ETS вновь открыла доступ россиянам к сдаче TOEFL

Россиянам вновь разрешили сдавать экзамен TOEFL на знание английского языка на платформе компании ETS, пишет РИА "Новости".

В марте этого года компания начала отказывать россиянам в прохождении экзамена вне зависимости от их местонахождения. Теперь же россияне вновь могут проходить онлайн-тест, даже находясь в России. Сдать экзамен можно и в специальном центре, если россиянин находится в США.

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Ранее стало известно, что граждане России и Белоруссии смогут зарегистрироваться на сдачу ряда вариантов экзамена на знание английского языка TOEFL в электронном формате.

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Freepik

Анатолий Симоненко

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