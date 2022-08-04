Американцы вновь позволили россиянам сдавать TOEFL

В марте этого года компания начала отказывать россиянам в прохождении экзамена вне зависимости от их местонахождения. Теперь же россияне вновь могут проходить онлайн-тест, даже находясь в России. Сдать экзамен можно и в специальном центре, если россиянин находится в США.