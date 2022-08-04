Американцы вновь позволили россиянам сдавать TOEFL
Американская компания ETS вновь открыла доступ россиянам к сдаче TOEFL
Россиянам вновь разрешили сдавать экзамен TOEFL на знание английского языка на платформе компании ETS, пишет РИА "Новости".
В марте этого года компания начала отказывать россиянам в прохождении экзамена вне зависимости от их местонахождения. Теперь же россияне вновь могут проходить онлайн-тест, даже находясь в России. Сдать экзамен можно и в специальном центре, если россиянин находится в США.
Ранее стало известно, что граждане России и Белоруссии смогут зарегистрироваться на сдачу ряда вариантов экзамена на знание английского языка TOEFL в электронном формате.
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