Российская делегация: Лавров в Камбодже встретился со всеми, кто не прятался

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл встречи в Камбодже с теми, кто не прятался от него, пишет ТАСС со ссылкой на российскую делегацию. Последняя не преминула остро ответить на слова Белого дома о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен попробует "поймать за пуговицу" главу российского МИД.

"Был контакт со всеми, кто не прятался. Пуговицы у Сергея Викторовича все целы. Молния тоже", — ответили в российской делегации.