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4 августа, 17:19

Российская делегация: Лавров в Камбодже встретился со всеми, кто не прятался

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл встречи в Камбодже с теми, кто не прятался от него, пишет ТАСС со ссылкой на российскую делегацию. Последняя не преминула остро ответить на слова Белого дома о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен попробует "поймать за пуговицу" главу российского МИД.

"Был контакт со всеми, кто не прятался. Пуговицы у Сергея Викторовича все целы. Молния тоже", — ответили в российской делегации.

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Ранее Министр иностранных дел России вылетел в сторону Азии. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова. По её словам, дипломат посетит Мьянму, а также примет участие в совещаниях глав МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Анатолий Симоненко

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