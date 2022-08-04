Что угодно, но не возраст: Первая леди США нашла виновных в плохом здоровье Байдена
Супруга Байдена обвинила пандемию, СВО и американскую оппозицию в ухудшении здоровья мужа
Супруга президента США Джо Байдена Джилл переживает за состояние мужа, так как понимает, "через что ему приходится проходить". Она полагает, что здоровье главы государства подорвали такие события, как пандемия, спецоперация России, критика американской оппозиции. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.
"Эмоциональная нагрузка на первую леди за здоровье и самочувствие президента [Байдена] при обычных обстоятельствах и так огромная. Сейчас же всё ещё сложнее, с учётом постоянного общественного беспокойства за его здоровье и способность исполнять свои обязанности", — сказала телеканалу бывшая глава аппарата Лоры Буш, супруги экс-президента США Джорджа Буша, Анита МакБрайд.
При этом Джилл Байден даже отменила запланированный летний тур по странам Африки. Супруга президента лишь совершила поездки по ряду американских штатов. По словам источника CNN, это малоприятные занятия и первая леди хотела бы по-другому потратить свою энергию.
Ранее президент США Джо Байден, заразившийся ранее коронавирусной инфекцией, заверил, что уже чувствует себя отлично. По словам политика, он надеется вернуться к работе в очном режиме уже к концу этой недели.
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